Frainteso, fai pure pugno chiuso

“Il gesto di Bannon? E’ stato sicuramente frainteso, non possiamo misurare la gradazione dell’angolatura del braccio di ogni persona che saluta, è ridicolo”. Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, ha commentato il presunto gesto di saluto nazista effettuato da Steve Bannon durante il CPAC di Washington, a cui partecipavano diversi politici italiani. Secondo Ceccardi, il gesto non aveva alcuna intenzionalità, e ha sottolineato che Bannon ha anche mostrato il pugno chiuso.

Riguardo alle polemiche seguite, comprese le dimissioni di Jordan Bardella, braccio destro di Marine Le Pen, Ceccardi ha evidenziato che il CPAC accoglie molti ebrei e che la memoria dell’Olocausto è un tema molto significativo. Ha anche chiarito che l’applauso dei presenti è avvenuto alla fine dell’intervento di Bannon, sostenendo che stava ricevendo una calorosa accoglienza e facendo diversi gesti, non solo uno in particolare.

Ceccardi ha difeso Bannon, insistendo sull’idea che il suo gesto sia stato interpretato in modo errato e che il contesto della convention non giustifichi tali attribuzioni. La sua posizione è chiara: non c’è stata un’intenzionalità oscura nel comportamento dell’ex stratega di Trump, e l’interpretazione negativa del gesto rappresenta una lettura esagerata della situazione.