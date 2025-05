Frah Quintale: Tour PALAZZETTI’26 nei palasport italiani!

Frah Quintale ha annunciato il suo primo tour nei palasport, intitolato PALAZZETTI’26, previsto per la primavera del 2026. L’artista, noto per la sua versatilità, ha creato personalmente le grafiche del tour, realizzando opere su grandi tele raffiguranti i sei palazzetti che ospiteranno i concerti.

Il tour segna un ritorno significativo per Frah, a tre anni dall’uscita del suo ultimo EP “Storia Breve” e a due dall’album “Lovebars” in collaborazione con Coez, che ha raggiunto il disco di platino. PALAZZETTI’26 rappresenta un passo importante nella sua carriera, poiché per la prima volta si esibirà come protagonista in venue di grandi dimensioni.

La tournée avrà inizio il 13 aprile 2026 presso l’Unipol Forum di Milano e proseguirà il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino. Radio 105 è media partner del tour.

Le date del tour sono le seguenti:

– 13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

– 15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

– 17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

– 18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope

– 20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena

– 21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il profilo Instagram ufficiale dell’artista.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it