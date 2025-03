Fragilità rassicurante, no ai leader che gonfiano il petto

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha presentato a Bruxelles il piano Rearm Europe, un argomento che sarà discusso al summit Ue. Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, ha commentato il discorso di Von der Leyen sottolineando la gravità e la fragilità del momento attuale, affermando che anche noi siamo fragili come lei. Ha evidenziato che il linguaggio non enfatico e l’incertezza espressa nella comunicazione della leader europea possono avere una forza persuasiva importante per sensibilizzare i cittadini europei sui rischi che stiamo affrontando.

Crepet sottolinea che un cittadino europeo non accetterebbe mai di sentire una persona annunciare decisioni così gravi con eccessiva sicurezza; una comunicazione più umana e consapevole della situazione è necessaria. Egli fa riferimento alla differenza tra il discorso retorico, tipico di figure carismatiche come Kennedy, e quello più complesso che utilizza il linguaggio del dolore. Sottolineando che le donne tendono a utilizzare questo linguaggio in modo più efficace, Crepet riconosce che Von der Leyen, in quanto donna, ha saputo farlo. Inoltre, critica altri leader europei per la loro paura di città come Parigi e Londra, piuttosto che di Mosca.

Conclude affermando che sarebbe stato preferibile avere un leader che, dal palco mediatico, possa esprimere le proprie fragilità piuttosto che apparire sicuro di sé in un momento di crisi.