Fragilità della Sanità in Italia: carenze e sfide future

La situazione della sanità in Italia presenta segnali di preoccupazione legati alla gestione del personale. Secondo il Rapporto sul personale del Servizio Sanitario Nazionale, nel 2023 il Servizio sanitario nazionale conta 701 mila dipendenti, con un incremento di quasi 52 mila unità rispetto al 2019. L’Italia si distingue per un numero di medici superiore alla media europea, con 5,3 medici ogni mille abitanti.

Tuttavia, questa crescita è minacciata da un’insufficiente presenza di infermieri, con 6,8 ogni mille abitanti rispetto agli 8,2 della media europea. Inoltre, un alto numero di medici sta raggiungendo l’età della pensione, con il 44% dei professionisti oltre i 55 anni. Nei prossimi anni, si prevede l’uscita di migliaia di medici, creando un divario difficile da colmare.

La programmazione diventa essenziale per affrontare l’ondata di pensionamenti. Nonostante l’incremento dei laureati in Medicina e nei corsi per infermieri, il tasso di abbandono degli studi rimane elevato. In Sicilia, la situazione è peculiare: il numero di medici è aumentato leggermente, ma resta inferiore ai livelli di dieci anni fa. La carenza di infermieri è ancora più marcata, con una riduzione del numero totale negli ultimi dieci anni.

La situazione degli operatori socio-sanitari è in crescita, ma non basta a compensare la mancanza di infermieri, figura cruciale per l’assistenza. Anche i medici di base e i pediatri sono diminuiti, portando a liste di attesa più lunghe. La sanità siciliana affronta sfide sia nella formazione dei giovani che nella retention dei professionisti, con la necessità di attrarre studenti verso le professioni sanitarie.