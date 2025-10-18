Frabotta svela aneddoto su Sarri e Ronaldo alla Juve

Nell’estate 2019, Gianluca Frabotta arriva alla Juventus, dove viene inizialmente inserito nell’Under 23. Tuttavia, l’allora allenatore della Prima squadra, Maurizio Sarri, lo convoca più volte e successivamente Andrea Pirlo lo sceglie come titolare nella partita di esordio del campionato, che la Juve vince 3-0 contro la Sampdoria.
Frabotta, ora al Cesena, condivide un curioso aneddoto su un episodio vissuto con Sarri e Cristiano Ronaldo, descrivendo quest’ultimo come un “esempio quotidiano”. Racconta a Corriere.it che durante un’esercitazione tattica, Sarri stava illustrando a Ronaldo i movimenti da fare durante i calci piazzati. Il portoghese, tuttavia, sembrava un po’ contrariato, poiché non sentiva la necessità di ricevere indicazioni.
Per dimostrare il suo punto di vista, Ronaldo ha strappato dell’erba, masticandola e annusandola, esprimendo così il suo approccio intuitivo al gioco: “A me piace capire il campo, capire dove arriverà il pallone”.