“Fra meno di 20 anni non avremo più auto con motore diesel o benzina”. E’ lo stesso Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del governo Draghi, ad annunciare la rivoluzione a “Tech Talk”, appuntamento quotidiano di tecnologia con Riccardo Luna, direttore di Italian Tech. La data limite italiana fino a oggi non era mai stata svelata, anche se è noto che in alcuni Paesi nordici questa è stata già fissata nel 2030. Per l’Italia adesso sappiamo che sarà dieci anni dopo. “Il 2040 – ha spiegato infatti Giovannini – è la nostra data limite. Dobbiamo farlo ma la cosa interessante è che i costruttori hanno capito la strategia. Sono dalla nostra parte. E stanno accelerando enormemente verso la transizione all’elettrico”.

In questi casi, quando si tratta di cambiamenti radicali dal punto di vista tecnico, bisogna fare una distinzione fra omologazione e immatricolazione. Come è sempre avvenuto per le categorie Euro 4, 5 o 6 il primo passo riguarda il divieto di “omologazione”. Ossia una casa automobilistica non potrà più avere l’ok alla circolazione per un modello di nuova progettazione. Ma potrà continuare a vendere sul mercato modelli con la vecchia omologazione. Ma fino al secondo step. Quello dell’immatricolazione: dopo quella data non si potrà più vendere, ossia targare, nessun veicolo che non rispetti la nuova normativa. Tornando all’annuncio del 2040 da parte del ministro, presumibilmente – Giovannini questo non lo ha detto – serviranno quindi almeno altri due anni per avere il blocco totale. Ma la scaletta della fine delle auto benzina e diesel è ormai fissata, anche per l’Italia.

Date che per altro non vanno confuse con i divieti di circolazione (che molte città europee hanno già introdotto) per diesel o benzina. Questi sono stop legati a emergenze ambientali e circoscritti ad alcune metropoli, che non riguardano poi la possibilità di omologare o immatricolare vetture con motori a combustione interna nel resto del Paese.

Giovannini poi regala anche una boccata di ossigeno per l’industria dell’auto: “Bisogna cambiare mentalità – ha spiegato incalzato da Luna – perché i giovani vedono l’auto come un valore diverso. Tutti si aspettano un mondo no auto. Ma dobbiamo rinnovare il parco veicoli italiano, il più vecchio d’Europa. Quindi avremo nuovi incentivi”.

(ansa)

“Dopo Vittorio Colao, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Fabiana Dadone, ministra per le politiche giovanili e Patrizio Bianchi, ministro dell’istruzione oggi abbiamo Enrico Giovannini e chissà cosa ci dirà” ha esordito Luna. Ed effettivamente Giovannini è partito subito forte, spiegando poi che dal punto di vista della mobilità abbiamo incentivi – per 20 miliardi – che fanno male all’ambiente. L’intervista è andata avanti così:

Un esempio?

“Gli incentivi sul prezzo del gasolio, sono l’esatto contrario di quello che dovremmo fare. Anche se, va detto, hanno un ruolo importantissimo per la competitività dei trasporti. E per questo non li abbiamo toccati. In ogni caso abbiamo anche 16 miliardi di incentivi che vengono giudicati positivi ai fini ambientali”.

Un lavoro di ministro complicato. Da fuori non si è capito: delle strade intelligenti se ne occupa Colao? Delle elettriche Cingolani? Come è cambiato il Ministero che guidi?

“In modo radicale. Non a caso è stato creato il Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE – proprio perché non è immaginabile oggi avere un solo ministero che si occupi di tutte queste cose. C’è una partecipazione di tanti ministeri, proprio perché alcuni argomenti lo richiedono. Prendiamo ad esempio le auto elettriche, legate agli incentivi e al tema della filiera industriale. Oppure quello del rinnovo delle flotte di mezzi pubblici che richiede competenze economiche importanti”.

Come funziona questa collaborazione? A me sembra la pallacanestro dove quando arriva la palla c’è la possibilità che qualcuno non la prenda…

“Spesso i decreti di attuazione richiedono il concerto di alcuni ministeri. Prendiamo ad esempio il tema di come distribuire lo smart working nel corso della settimana dal punto di vista della mobilità. I mobility manager cittadini sono un esempio di concentrazione perfetta: si occupano di tutto…”.

Si è detto torneranno le bici. Ora stiamo tornando a vivere, ma la mobilità sembra quella di sempre.

“In realtà tutti i dati ci indicano che per gli spostamenti più brevi l’uso della mobilità dolce cresce molto. Per i piccoli spostamenti siamo davanti a una rivoluzione. Ma ora dobbiamo capire cosa avverrà a settembre. Per questo, proprio in questi giorni, ho chiesto all’ISTAT uno studio su come le famiglie pensano di cambiare il modo di spostarsi dopo l’estate. Sono studi che hanno fatto altre università e hanno dimostrato la rivoluzione”.

La dad sembra aver funzionato.

“Si, per questo molti atenei la vogliono continuare”.

Hai citato lo smart working. Nei ministeri come è stata accolta questa rivoluzione?

“Nel decreto che abbiamo approvato la scorsa settimana abbiamo tolto il limite del 50%, ma è stato letto male. Non è un ritorno in ufficio, ma dipende dalle situazioni. Da cosa fa l’ufficio. Non si può generalizzare così…”.

Ci possiamo sentire sicuri che con lo smart working non ci sarà un calo di prestazioni nella pubblica amministrazione?

“No, assolutamente. Ma pensiamo anche alle motorizzazioni civili, dove ci sono state file molto lunghe. Ripeto, dipende da quello che deve fare l’ufficio”.

Passiamo al recovery plan che ha avuto l’ok dell’Europa, un fatto di routine?

“Assolutamente no. La Commissione europea è stata molto attenta: per ogni analisi c’è uno studio molto approfondito. E il fatto che la Commissione rapidamente, abbia potuto approvare il piano, è un simbolo di come sia stato fatto bene”.

E ora avete 41 miliardi da spendere.

“In realtà sono 61 se andiamo a vedere i lavori già approvati e in cantiere”.

Sei stato già ministro in passato. Che hai imparato dalla precedente esperienza?

“Una cosa importante: che i primi due giorni dopo la nomina li devi passare a nominare a tua volta tante persone. Ne ho portate molte nuove, che ora lavorano con le vecchie. Un bel risultato. E poi ho capito che la complessità di gestire questo ministero non è comparabile con quello vecchio. Ma il recovery plan ci ha dato una bella mano. Anzi potrei dire che senza il recovery non sarebbe stato così facile fare questo lavoro”.

Dall’esperienza del governo Letta uscisti deluso. Non sei un politico, ma che hai imparato da politico da quella esperienza?

“Ho imparato che anche se sei un ministro tecnico devi velocemente capire come portare avanti grandi temi, che poi si realizzeranno con il tempo”

E quali sono i grandi temi del recovery?

“Le infrastrutture sostenibili sono un concetto nuovo, soprattutto per questo Paese. L’economia circolare vuol dire progettare per il riuso. E poi c’è il tema del coinvolgimento dei cittadini. Per questo, e per tutte le attività del ministero, abbiamo costituito una consulta. Che sta funzionando, c’è volontà di partecipazione”.

E il coinvolgimento di donne e giovani negli appalti?

“Ci sono due meccanismi, che portano ad avere una percentuale di giovani e donne del 30 per cento, con un meccanismo particolare di conteggi. Anche questa una bella rivoluzione direi”.

Fra le tue responsabilità c’è anche quella dei porti? Come cambiano?

“I porti hanno un investimento dedicato di 4 miliardi. Direi senza precedenti. E servono per trasformarli in green port: la rivoluzione è in chiave di sostenibilità”.

Ma che vuol dire?

“Intanto portare l’elettricità in banchina, così le navi spengono i motori in porto. E poi ridurre i tempi di logistica in base ai mutamenti climatici per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti”.

Logistica e cambiamenti climatici?

“Si ho creato due gruppi di lavoro per capire come il cambiamento climatico cambia il mondo della logistica. Ad esempio lo scioglimento dei ghiacci apre nuove rotte per le navi a Nord. Ci sono tematiche molto complesse, che richiedono una strategia tutta nuova per gestire i porti. E poi c’è il tema del re-shipping. Ossia merci che arrivano in porto e che poi devono essere rispedite con altri mezzi. Su Gioia Tauro stiamo lavorando molto su questo”.

In 5 anni l’alta velocità arriverà davvero al sud?

“Non in tutto il sud, diciamo in parte, su alcune tratte. Si comincia con Battipaglia-Tarsia, con un blocco che ci consente di collegare questa tratta con Matera e Taranto. Poi collegheremo la Ionica. Una sfida che vinceremo”.

E sugli aeroporti?

“E’ uno dei grandi temi: tutte le compagnie si aspettano un recupero dei viaggi. Ma sul trasporto ci vorrà tempo. Gli aeroporti sono cambiati – come luogo – in modo radicale. L’integrazione fra trasporto aereo e ferroviario sarà cruciale. In Germania, ad esempio, Lufthansa ha già fatto un accordo con le ferrovie. In Francia c’è una legge che impedisce l’uso dell’aereo per tratte che si raggiungono in treno in tre ore. Tutto questo significa una cosa molto semplice: l’alta velocità deve arrivare in aeroporto”.

Grandi investimenti anche per le bici

“Enormi. Abbiamo 600 milioni da spendere solo sulle piste ciclabili. Questo cambierà il volto delle nostre città”.

E i monopattini?

“Fino allo scorso anno non c’erano statistiche. Solo dagli ultimi sei mesi abbiamo dei dati, dai quali emerge il fatto, evidente, che i giovani preferiscono questo tipo di mobilità. Da un lato dobbiamo assicurare la sicurezza delle persone, dall’altro dobbiamo fare molto dal punto di vista dell’educazione. E non è scontato. Non è banale far rispettare le norme della circolazione a chi viaggia su un monopattino, spesso senza nessun tipo di formazione per questo. Anche quando si fa scuola guida, ti insegnano a guidare l’auto, non un monopattino”.

A proposito di sicurezza stradale, c’è il tema degli incidenti. Si parla di Pandemia stradale ormai. A che punto siamo?

“Nell’agenda 2030 tutti i Paesi si sono impegnati a dimezzare le vittime. E poi c’è l’obiettivo europeo di zero vittime sulle strade. Ma sono traguardi che non si raggiungono senza interventi particolari. Veniamo da un mondo che ormai produce auto che sono diventate più sicure. E questo ha dato un grande aiuto alla riduzione di vittime. Ma poi ci fermati perché la manutenzione delle strade si è fermata. E per questo abbiamo stanziato più di 1 miliardo per la manutenzione stradale”.

Va bene, ci siamo fermati, ma ora l’industria automobilistica sta arrivando alla guida autonoma.

“Sarà l’ennesima rivoluzione perché con la guida assistita dobbiamo pensare anche a cosa saranno queste strade. Ed è qui, di nuovo, che entra in gioco l’importanza del recovery che ci dà la possibilità di realizzare le smart road, che stiamo già sperimentando”.

Non ci sarà troppa roba?

“E’ un tema sui quali i giornalisti (risponde Giovannini ridendo ndr.) incalzano. La realtà cammina molto velocemente. E il cambio di nome del ministero segue questa rivoluzione. Non è troppa roba…”.

Il 23 e il 24 settembre avremo Elon Musk in Italia. Dialogherà con John Elkann a Torino all’Italian Tech Week, supportata dalla media company Gedi attraverso il nuovo hub di contenuti sulla tecnologia. Qual è la tua idea di Musk?

“Ha spinto molto, e non solo per l’auto. Anche il progetto hyperloop è molto interessante. Ci dobbiamo incontrare per capire. Ma dobbiamo essere molto aperti sulle innovazioni. La capacità di guardare al futuro del nostro Paese non è certo proverbiale”.

Ultime domande: è di moda in questo momento dire che l’Italia ha il problema della privacy. Tu non ti sei ancora lamentato dalla privacy? Se dovessi indicare un grande problema, quale metteresti sotto la lente?

“Direi la qualità del lavoro, non solo la sicurezza del lavoro. Se non facciano nulla da questo punto di vista poi abbiamo seri problemi di infiltrazioni mafiose. Certo il tema della privacy è importante. Ma è anche molto complesso. E in Italia lo gestiamo in modo diverso perché da noi viene punito anche chi dà i dati non solo chi li prende. Ecco perché le PA non vogliono mai condividere i propri dati. E questo è un enorme problema per i mobility manager”.

Perché l’Italia dovrebbe avere un istituto per il futuro?

“Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ne è la prova: se avessimo avuto un istituto del genere, ora sarebbe tutto più facile. Per questo sto lavorando per istituire questo piccolo istituto. Lo avremo”.

Davvero?

“Mi sto battendo”.

Se ti dico futuro, come lo definisci?

“Oggi. Perché il futuro non è mai lontano. Non voglio citare Baglioni quando diceva la vita è adesso, ma i futuri possibili sono tanti, ora però dobbiamo batterci per realizzarlo”.

E’ questa la vita che sognavi da bambino?

“Sognavo di fare l’economista, per dare la mano agli altri, credo di esserci andato vicino”.