Una bella rivincita e forse anche un lapsus freudiano, capace di rivelare l’attitudine tipica di Jeffrey Preston Bezos, nato Jorgensen e oggi più noto come Jeff, uno che qualsiasi cosa tocchi punta a stravolgerla. Un uomo che, se non suonasse banale, l’aggettivo dirompente descriverebbe alla perfezione . Beninteso, dirompente qualunque cosa Bezos decida di fare o abbia già fatto.

Non pago, invita ad accompagnarlo il fratello Mark, il 18enne Oliver Daemen, figlio dell’amministratore delegato di una società di investimenti dei Paesi Bassi (ha preso il posto della persona che aveva pagato 28 milioni di dollari per partecipare ) e nientemeno che Mary Wallace “Wally” Funk, 82 anni di leggenda dell’aviazione nonché una delle Mercury 13, il gruppo di donne segretamente addestratosi per volare sulla Luna, ma poi mai contemplato dalla Nasa per farlo.

Lo fa spinto da un razzo di 18 metri costruito dalla sua Blue Origin , primo imprenditore spaziale a balzare oltre i 100 chilometri che convenzionalmente esauriscono il cielo, una linea non superata da Richard Branson , e con una capsula chiamata come il primo statunitense spuntato oltre l’atmosfera, Alan Shepard, pellegrino suborbitale il 5 maggio del 1961.

Vola nello Spazio il 20 luglio del 2021, a 52 anni esatti da primo passo lunare di Neil Armstrong , quello “piccolo per un uomo, ma gigantesco per l’umanità”.

Un impegno a tutto tondo

Cominciò tutto all’inizio degli anni Novanta, quando Internet era un Ufo (oggi si direbbe Uap) i cui avvistamenti entusiastici si moltiplicavano su giornali e televisioni. E questo nonostante la Rete fosse un sistema lento e rumoroso per distribuire qualche immagine e i pensieri dei pochi iniziati all’esoterica programmazione in html.

Bezos, poco meno di trent’anni e una laurea a Princeton in Ingegneria elettronica, lavorava a Wall Street per un hedge fund. Non un impiego mal retribuito e per di più in grado di fargli incontrare una collega diventata sua moglie nel 1993, MacKenzie Scott, una delle prime persone a dirsi attratta dalla quella strana, debordante risata (che a onor il vero, YouTube docet, terrorizza più d’uno).

Eppure in quel momento Bezos non riusciva a togliersi un’idea dalla testa: quando i nerd ancora filosofeggiavano sul da farsi, nella sua testa Internet era già commercio fatto in Rete, era la possibilità di ricevere un prodotto senza muoversi da casa, un modo quasi ovvio di saltare l’intera filiera del retail e della distribuzione.

A un certo punto, durante una pausa pranzo, propose al capo una passeggiata. Gli raccontò per filo e per segno la sua visione del futuro: un negozio online, che sarebbe partito con i libri (il bene più facilmente commerciabile da un catalogo elettronico) e si sarebbe esteso a chissà quanti altri prodotti, forse tutti, grazie a una logistica via via più avanzata, alla velocità dei pagamenti con carta di credito e alla capacità di imparare in modo autonomo. Sì, il negozio online, uno studente provetto. Quando concluse, il capo lo guardò e gli disse che “è un’idea eccezionale, ma detta da uno che non dovrebbe lavorare qui”.

Non è dato sapere se proruppe uno dei suo sghignazzi destinati alla celebrità. È anzi più probabile Bezos prese la cosa parecchio sul serio, visto che di lì a poco salutò l’impiego e Wall Street. Con la moglie piantò baracca e burattini e insieme partirono per Seattle, all’epoca la mecca degli interessi giovanili (la musica e la moda grunge, i Nirvana, i Pearl Jam e gli Alice in Chains). Quindi si stabilì nel suo nuovo ufficio, un garage corredato da un unico cartello vergato a mano, col pennarello: “Amazon.com”.

Se anche questa volta non fosse vera, si eviterebbe la seconda banalità, cioè scrivere che “tutto il resto è storia”. Ma, appunto, così è: nel 2017, in occasione del ventesimo anniversario della calata in Borsa di Amazon, una delle più grandi firme del giornalismo economico, Andrew Ross Sorkin, scrisse di come Bezos avesse “un autentico e legittimo claim per aver cambiato il modo in cui viviamo”. Piaccia o meno, è difficile non essere d’accordo, soprattutto in tempi di lockdown e prove generali di apocalisse: Amazon ci ha cambiato la vita. E con lei ha trasformato il mondo. Certo, luci e ombre, quest’ultime all’ordine del giorno per chi, dal New York Times a Report, da più di un lustro dedica alle gesta imprenditoriali di Bezos inchieste giornalistiche modello Watergate.

Amazon è entrata da anni nel Trillion Dollar Club, il ristrettissimo gruppo di aziende con una capitalizzazione superiore ai 1000 miliardi di dollari. E già da prima, nelle classifiche stilate dalle riviste del capitalismo, Bezos figurava come l’uomo più ricco di tutte le terre emerse, avendo superato Bill Gates e la ridda di sultani e principi del petrolio (con cui ebbe peraltro qualche problema).

Per quanto la sua figura si sia per decenni improntata al basso profilo (leggenda vuole che durante un consiglio di Amministrazione i suoi dirigenti gli domandarono cosa avesse nelle tasche laterali dei pantaloni che portava sempre: ne uscì un coltellino svizzero, con un “può sempre servire” a giustificarlo), oggi è impossibile ignorare come Bezos punti a un unico scopo: continuare a cambiare la vita dell’uomo. E su molteplici livelli.

Di sicuro non solo per quanto riguarda quei prodotti che, ordinati la sera, arrivano a casa la mattina successiva, o, presto, in qualche minuto grazie alle consegne via drone e ai dirigibili magazzino che ci svolazzeranno sulla testa. E non è una scena di Metropolis o Blade Runner: video bufale del 2019 a parte, Amazon ha davvero depositato un brevetto del genere, per il cosiddetto Airborne Fulfillment Center, depositato nel dicembre del 2014.

Da un punto di vista della pura informatica, il cloud di Amazon, cioè il sistema di stoccaggio dei dati disponibile online, è la forza maggiore del mercato e sfoggia un’utilità applicativa di cui è complicato tracciare i confini: lo usano le startup più à la page quanto i servizi segreti. A inizio luglio, una delle cause più importanti intentate da Amazon è andata a segno: il Pentagono ha ritirato la commessa del suo sistema cloud, ribattezzato Jedi (Joint Enterprise Defense Infrastructure), che sotto la presidenza Trump era finita a Microsoft. Appalto da rifare e 10 miliardi di dollari da rimettere sul tavolo. Non è un caso che oggi il cloud sia il ramo di maggior profitto di Amazon.

Stessa musica per quanto concerne la logistica: l’azienda fondata da Bezos ha trasformato la disciplina in modo irreversibile, con lo spettacolo, anche inquietante, degli scaffali in grado di muoversi da soli. Qualche anno fa, Bezos comprò una startup di robotica, Kiva Systems, oggi attiva come Amazon Robotics, di un professore italiano dell’Eth di Zurigo, Raffaello D’Andrea, noto per coreografare impressionanti balletti tra automi (alcune sue invenzioni sono al Cirque du Soleil). La lungimiranza di Bezos impose di trasferire quella tecnologia ai suoi magazzini efficientandone l’operatività in modo massivo. O disumano, se si preferisce.

Detto in estrema sintesi: è inevitabile che il mondo si adatterà a Bezos, lo imiterà, oppure comprerà da lui le tecnologie d’avanguardia. Si pensi, per esempio, ad Amazon Go, un supermercato in cui si preleva dallo scaffale quel che serve e si va via senza nemmeno metter mano alla carta di credito. Non si eliminano solo i cassieri, di per sé già una questione non marginale: si elimina la cassa.

Già attivo al 2131 della Settima Avenue di Seattle, vicino all’angolo con Blanchard Street, il punto vendita di ultima generazione sbalordisce perfino gli ingegneri elettronici, che lo frequentano nel tentativo, a oggi vano, di comprenderne la tecnologia. Inevitabile e legittimo esplodano dubbi e polemiche, peraltro furoreggianti anche quando è il riconoscimento facciale venduto da Amazon a venir scrutato con il microscopio.

Non che l’impatto di Bezos sul vivere quotidiano della nostra specie si esaurisca qui: l’acquisto, nel giugno del 2017, della catena di supermercati Whole Foods per 13,4 miliardi di dollari ha centrato la distribuzione alimentare americana come un treno contro un muro; stesso incidente nel giornalismo, quando Bezos ha acquistato il Washington Post, il quotidiano più prestigioso della capitale Usa, noto per le sue inchieste e dove ora funziona il paywall forse più stringente della Rete (se non paghi, non leggi), a dimostrazione di quanto Bezos creda nel lavoro giornalistico vecchio stile.

L’impegno per il Washington Post non è stato una passeggiata. Come uomo più ricco del mondo e come editore di una testata così importante, Bezos si è trovato nel vortice di uno strano ciclone geopolitico. All’inizio del 2019, un tabloid americano, il National Enquirer, rese pubblico il sexting fra Jeff e la vicina di casa, Lauren Sanchez, all’epoca altrettanto sposata e oggi, dopo il divorzio, sua compagna ufficiale. Su Medium, lui si affrettò a dirsi vittima di un tentativo di estorsione, facendo nomi e cognomi. Tant’è: nel marzo dello stesso anno il suo principale consulente alla sicurezza, Gavin De Becker, accusò i sauditi di aver hackerato il telefonino di Bezos. Poche settimane prima, il Washington Post aveva dato ampia copertura alla fine tragica di uno dei suoi editorialisti, Jamal Khashoggi, squartato al consolato saudita di Istanbul.

spazio

Le ragioni del viaggio nello Spazio

Eppure, sebbene strategica, è lontano da questa spirale che Bezos promette di cambiare il destino dell’umanità tutta. È fuori dalla sua atmosfera che l’ex patron di Amazon oggi punta a cambiare la Terra. Il piano è stato reso pubblico il 9 maggio del 2019, in una presentazione fatta in prima persona per Blue Origin, l’azienda aerospaziale di razzi riutilizzabili da lui fondata nel 2000.

I cinquanta minuti di pitch, culminati nel disvelamento del modulo lunare Blue Moon, hanno toccato vette di industria e filosofia dello Spazio tuttora difficili da raggiungere.

Chi non lo avesse già immaginato, è stato edotto sulla vera ispirazione del vangelo spaziale secondo Bezos: il fisico Gerard K. O’Neill (1927-1992). Celebre soprattutto per il suo Colonie umane nello Spazio, un libro scritto nel 1977 mentre lavorava con la Nasa alla selezione di alcuni habitat extraterrestri, O’Neill era contrario all’idea di un insediamento umano su Marte o su qualsiasi altro pianeta, quella che invece anima forsennatamente qualsiasi sforzo extraterrestre di Elon Musk. O’Neill era convinto che sforzi del genere avrebbero, nel migliore dei casi, reso sostenibile un raddoppio della popolazione umana (uno dei problemi più dibattuti sul finire degli anni Settanta).

Ben diversi sarebbero stati i benefici collettivi offerti da un sistema di colonie spaziali orbitanti, enormi tubi abitabili situati sui punti di Lagrange, cioè laddove, a causa delle dinamiche gravitazionali del sistema Terra-Luna, gli avamposti galleggerebbero stabili. Nelle colonie spaziali immaginate da O’Neill, dove la gravità verrebbe riprodotta con l’artificio della rotazione, sarebbe possibile creare città a misura d’uomo, parchi, cinema, piscine e ristoranti, complessi abitativi capaci di ospitare miliardi di persone.

Nella sua presentazione, Bezos ha ripescato tutte le illustrazioni fatte ai tempi di O’Neill, che più di trenta anni fa ispirarono anche il regista giapponese Yoshiyuki Tomino nella creazione del cartone culto Gundam. Per quanto roboante (come può essere altrimenti, se di mezzo c’è chi può vantarsi di averci cambiato la vita?), lo scopo spaziale di Bezos era ed è chiaro: portare nello Spazio l’umanità per “salvare il pianeta”. Proprio come Gundam: fare sì che la nostra origine rimanga blu. Perché per la Terra non esiste un piano B.

Il proposito sarebbe di illuminata nobiltà se non fosse corredato dalle solite ombre. Così, come teorizzato da O’Neill, sarebbe il caso di riflettere su come, in assenza di gravità, l’industria pesante potrebbe diventare di gran lunga più conveniente: si immagini di mettere insieme una petroliera con un saldatore, però spostando gigantesche lamine di acciaio senza peso. Non è un caso che a Bezos sia capitato di sottolineare che sulla Terra dovrebbero rimanere solo le industrie leggere.

A questo punto non è un azzardo immaginare che la frontiera della commercializzazione delle orbite più prossime alla Terra, uno dei pilastri della new space economy, possa coincidere con fabbriche orbitanti. Delocalizzandole nello Spazio, con automazioni sempre più performanti: chi mai potrebbe competere? Quale concorrente potrebbe opporsi alla produzione in assenza di gravità di aerei, navi, auto, o anche solo di mobili d’arredamento, realizzati con costi irrisori e nemmeno un briciolo di inquinamento all’amato pianeta blu?

Piccolo dettaglio: la scena resta un’ipotesi. Sebbene calato da 18.500 dollari al chilogrammo fino a circa 3mila, oggi il trasporto oltre l’atmosfera rimane un’affare costoso.

Ecco perché l’impegno di Blue Origin (come di SpaceX) si concentra sui razzi riutilizzabili: andare e venire dall’orbita dovrà diventare routine, prassi ordinaria se non quotidiana. Bezos sogna apertamente un mondo senza soluzione di continuità col vuoto che lo circonda, immagina un’infrastruttura così solida da consentire a uno studente universitario di usarla per fondarci una startup spaziale, esattamente come all’inizio degli anni Novanta lui sfruttò l’infrastruttura postale, informatica e creditizia per costruire Amazon.

E ancora una volta: no, questa non è fantascienza. Bezos sta traducendola in realtà, forte di una disponibilità economica con pochi eguali sulla Terra. Il 5 luglio si è dimesso da Amazon, lasciandola nelle mani di Andy Jassy, il cervellone cui in precedenza aveva già affidato il progetto del cloud.

Significa che adesso Bezos avrà più tempo per stare con la nuova compagna, per allenarsi in palestra (i muscoli improvvisi sfoggiati di recente sono stati oggetto di attenzione e di critica), o per divertirsi a piacimento. Come quando si fece fotografare mentre pilotava un robot coreano, un’immagine che a qualcuno ricordò i villain dei film di James Bond, film che, come la storica casa produttrice di 007, la Metro Goldwyn Mayer, dallo scorso maggio fanno parte delle proprietà di Amazon).

Muscoli e 007 a parte, la verità è che, seguendo quanto già diceva da ragazzino, ora il cuore e il tempo di Bezos saranno impiegati nelle sue ambizioni esoplanetarie. In un articolo del giornalino del liceo, un ancora minorenne Jeffrey scrisse che “la Terra è limitata, e se l’economia e la popolazione mondiali continueranno a espandersi, lo Spazio sarà l’unica via da seguire”. Dal giornalino al Washington Post, dalle passeggiate con il capo a quelle spaziali in stile Gundam, sono passati sì e no cinque decenni. Nemmeno mezzo secolo per continuare a cambiare il mondo, “un passo alla volta, ma inesorabilmente”, come recita il motto di Blue Origin.

Sarà, ma gradatim, ferociter la rivoluzione di Bezos potrebbe essere rapida. Quasi come un pacco Amazon.