FP Markets: 20 Anni di Innovazione e Successo nel Trading

FP Markets ha raggiunto un traguardo significativo, celebrando il ventesimo anniversario dalla sua fondazione avvenuta nel 2005 a Sydney. In questo periodo, la società ha ampliato la propria presenza a livello globale, offrendo servizi a trader e clienti istituzionali in diverse giurisdizioni.

Attualmente, FP Markets opera sotto licenze di enti regolatori prestigiosi, tra cui ASIC in Australia, CySEC a Cipro, FSCA in Sudafrica, FSC a Mauritius, SCB alle Bahamas e CMA in Kenya. Questa vasta rete normativa garantisce la conformità agli standard internazionali e supporta la sua infrastruttura di trading.

La società gestisce un ampio portafoglio di oltre 10.000 CFD, che comprendono forex, azioni, indici, materie prime, metalli, criptovalute, obbligazioni ed ETF. Per facilitare l’accesso ai mercati, FP Markets offre piattaforme di trading come MetaTrader 4 e 5, TradingView e cTrader. Gli utenti beneficiano di, latenza ridotta e spread competitivi, con i conti Raw che partono da 0.0 pip e le commissioni di 3 dollari per lato. Il conto Standard offre invece trading senza commissioni a partire da spread di 1.0 pip, oltre a supporto per Expert Advisor e hosting VPS.

L’azienda ha ricevuto oltre 20 premi di settore, riconoscendo l’eccellenza nell’esecuzione degli ordini, negli standard di pricing e nel servizio clienti. È stata insignita del titolo di Best Global Forex Value Broker per cinque anni di seguito, evidenziando l’affidabilità della sua offerta.

In parallelo, FP Markets continua a diversificare i propri prodotti e mantenere elevate prestazioni operative per garantire un servizio di qualità, sia per i trader retail che per quelli istituzionali. Recentemente, FP Markets è diventata membro della Commissione Finanziaria, ulteriore passo verso l’espansione della sua influenza sul mercato.