Fotografo freelance – Napoli e provincia

In Idealista.it, si cerca un fotografo freelance residente a Napoli e provincia per la realizzazione di virtual tours, book fotografici, video e planimetrie degli immobili. I candidati devono essere dotati di attrezzatura propria, inclusa la Ricoh Theta Z1, e avere una solida conoscenza di Photoshop.

I vantaggi della posizione includono la possibilità di lavorare su progetti diversificati, l’opportunità di esprimere la propria creatività e la flessibilità di gestire il proprio tempo.