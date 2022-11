Fotografo chiamato in canile per un set rimane sconvolto

Il fotografo era stato chiamato in canile per svolgere un servizio fotografico ma quando è arrivato è rimasto sconvolto da ciò che ha trovato.

Purtroppo in tutto il mondo sono moltissimi i cani che vengono abbandonati per svariati motivi. Quando sono “fortunati” questi vengono intercettati e vengono portati al sicuro dai pericoli della strada da enti, associazioni, canili e rifugi per animali. Purtroppo per loro, però, l’altro lato della medaglia è quello di rischiare di rimanere per sempre lì dentro, senza avere mai la possibilità di avere una vera casa e una famiglia con cui vivere. Per questo spesso vengono organizzati servizi fotografici per pubblicizzare i cani in cerca di un’abitazione e spingere così le persone ad adottarli. Un fotografo era stato chiamato da un canile proprie per allestire un set ma quando è arrivato ha visto qualcosa che lo ha davvero sconvolto.

La sconvolgente scoperta del ragazzo durante un set fotografico in canile

Delle volte i casi della vita riescono davvero a sconvolgere. Quando meno te l’aspetti accadono cose che mai avresti immaginato. Lo sa benissimo un ragazzo di Miami che di professione fa il fotografo e che era stato contattato da un canile per fare il suo lavoro. La struttura era alla ricerca di un professionista che potesse scattare delle foto ai cani che stazionano al loro interno. L’intento del canile era quello di pubblicare le foto in una rivista e fa sì che così le persone si innamorassero degli animali presenti e che si recassero da loro per poterli adottare.

Quella del servizio fotografico agli ospiti del canile è sembrata una proposta davvero interessate per il ragazzo, che ha subito accolto l’idea e si è accordato per trovare un giorno adatto per poter iniziare il set fotografico. Una volta trovato l’accordo, il giovane si è recato presso la loro struttura, credendo che sarebbe stata un’altra giornata di lavoro, certo emozionante dati i soggetti, ma pur sempre una semplice giornata da fotografo.

Quello che però non si aspettava è che sarebbe uscito da lì con il cuore colmo di felicità e sconvolto per ciò che il caso ha voluto gli accadesse.

Una volta iniziato il servizio fotografico, un cane dopo l’altro è stato portato davanti al ragazzo e lui prontamente ha iniziato con i suoi scatti. Ad un certo punto però, quando ha alzato gli occhi dal mirino, si è trovato davanti a due bellissimi Husky dagli occhi celesti e si è pietrificato. I due bellissimi cagnoloni erano i suoi. Gli animali erano fuggiti mesi prima dalla sua abitazione e lui, nonostante li avesse cercati, non era mai riuscito a trovarli. I due husky erano stati trovati da qualcuno e portati proprio nel canile da cui era stato chiamato per fare delle foto. L’amozione nel rivederli e ritrovarli proprio lì quel giorno lo ha letteralmente sconvolto e non è infatti riuscito a trattenere le lacrime dalla felicità. Finita la giornata di servizio fotografico, i due cani e il fotografo sono quindi tornati insieme a casa, felici e contenti. (G. M.)