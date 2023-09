Fotografo bestemmia durante il red carpet di Natalia Paragoni a Venezia

A distanza di tre anni dalla Mostra del Cinema di Venezia dove Natalia Paragoni si è fatta notare per il celebre video in barca in cui finge di salutare dei fan adoranti, è tornata più in forma che mai. Questa volta, però, la colpa è di un fotografo.

A rendere virale il nome di Natalia Paragoni non è stato un suo colpo di testa, bensì l’insofferenza di un fotografo chiamato a scattare foto sul red carpet a influencer e prezzemolini televisivi vari. All’ennesimo scatto si sente chiaramente dire: “ma quando finiscono porco d“.

Ecco il video:

Bestemmia del fotografo a parte, Natalia Paragoni sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia (al di là delle polemiche su cosa c’entri lei col cinema) stava divinamente. Vi ricordo che ha partorito lo scorso 20 luglio.

“Ginevra è nata con parto naturale, le prime due settimane dopo la sua nascita sono state belle toste. Per fortuna c’erano le nonne. Un periodaccio”.

Ecco un po’ di sue immagini a Venezia: