Huawei ha annunciato i vincitori del suo concorso annuale di fotografia su smartphone, Huawei Next-Image Awards 2021, con oltre 70 proposte vincenti premiate. Alla competizione hanno partecipato più di un milione di utenti provenienti da più di 100 paesi e regioni di tutto il mondo, il tutto in appena 139 giorni. Una giuria di professionisti ha valutato i lavori e stabilito i premi. L’Italia è stato il secondo paese con più partecipanti dopo la Cina, con migliaia di scatti caricati sulla piattaforma. Dalla sua apertura nel 2017, fa sapere Huawei, il concorso si è tenuto per cinque anni consecutivi, attirando utenti da oltre 170 paesi e regioni e facendo luce su molti appassionati e creatori di fotografia amatoriale. Di seguito, alcune immagini dei concorrenti italiani che si sono aggiudicati il premio per le dieci categorie speciali.