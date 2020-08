“Una mostra itinerante prima in Sicilia, poi in tutta Italia e all’estero per far conoscere una nuova scoperta, una innovativa forma d’arte, che sfruttando la macchina fotografica, la luce e il ricordo cognitivo e emozionale di un’immagine realizza uno scatto mentale”. E’ quanto si è riproposta la fotografa messinese Elisabetta Pandolfino già nota in tutta Italia proprio per la tecnica dello “Scatto Mentale”, una scoperta nel campo della fotografia e dell’arte che documenta, come scrivere o disegnare puntando l’obiettivo della macchina fotografica, a mano libera in un unico scatto verso una qualsiasi sorgente luminosa al buio. La fotografa, che ha ottenuto svariati riconoscimenti, tra cui anche al Taormina Festival, per questa nuova tecnica che pratica nel suo studio a Messina, ora punta ad ottenere i contributi dei comuni e di alcuni sponsor privati per realizzare una mostra itinerante partendo dalla città peloritana, esportarla poi in tutta la Sicilia e in seguito nelle più importanti città d’Italia e del mondo.

Fonte