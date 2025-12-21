Fotografia naturalistica in Mugello

Lorenzo Shoubridge è un giovane fotografo naturalista che vive nel Mugello. Il suo lavoro è il risultato dell’incontro tra fotografia naturalistica, osservazione sul campo e monitoraggio faunistico svolto in completa autonomia. Lorenzo ha ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui quattro piazzamenti al Wildlife Photographer of the Year e premi al GDT – European Wildlife Photographer of the Year.

Lorenzo dedica tempo, studio ed energie alla conoscenza degli ambienti montani e forestali, con particolare attenzione agli equilibri delicati che regolano la presenza dei grandi e piccoli mammiferi più elusivi. Il suo percorso nel Mugello affonda le radici in esperienze precedenti come Apuane Terre Selvagge e Attitude, progetti che hanno rappresentato una vera e propria eredità metodologica ed etica.

Nel Mugello, Lorenzo sta sviluppando un lavoro di documentazione e monitoraggio che si inserisce in un contesto di collaborazione con l’Unione dei Comuni. Una delle immagini che più ha contribuito a dare visibilità internazionale al suo lavoro è la fotografia di un tasso realizzata nel Mugello, oggi in tour nelle principali mostre europee del GDT European Nature Photographer of the Year.

Lorenzo si concentra su specie come il gatto selvatico e la puzzola europea, occupandosi della loro documentazione e monitoraggio. Il gatto selvatico è una presenza discreta e simbolo di ambienti ancora integri e complessi, mentre la puzzola europea è una specie spesso sottovalutata ma estremamente importante negli equilibri naturali.

Lorenzo intende avviare e consolidare collaborazioni con enti scientifici e realtà di ricerca, presentando in modo strutturato il lavoro di monitoraggio svolto. Tuttavia, il recente furto e danneggiamento delle attrezzature utilizzate per il monitoraggio ha rappresentato un duro colpo per il suo lavoro. Le indagini sono attualmente in corso da parte delle autorità competenti.

Il lavoro di Lorenzo mira a trasformare l’esperienza sul campo in dati utili, condivisibili e a supporto della conservazione, restituendo dignità, profondità e futuro alla fauna del Mugello. I prossimi articoli saranno dedicati al gatto selvatico, alla puzzola europea e al picchio nero, specie diverse ma unite da un filo comune fatto di foreste, tempo, discrezione e responsabilità.