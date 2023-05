Fotografa il gatto ogni giorno della sua vita: il risultato stupefacente -VIDEO

Dopo la sua nascita fotografa il gatto in ogni giorno della sua vita: il risultato degli scatti rivelato in un video è stupefacente.

Un uomo ha fotografato il suo gatto dai primi teneri giorni della sua nascita fino al suo più serio apparire nell’età adulta ottenendo milioni di visualizzazioni al suo stupefacente contenuto. Dando vita a un interessante esperimento e a una visione, del felino, davvero fuori dal comune, il video-maker potrebbe aver dato ufficialmente dato vita a una nuova tendenza che potrebbe – quanto prima – divenire virale in rete.

Fotografa il suo gatto in ogni giorno della sua vita: il risultato sul Main Coon è stupefacente – VIDEO

Il gatto in questione è un regale esemplare di Main Coon, conosciuto per la vistosa lunghezza del suo pelo, per la sua intelligenza e la sua pacata vivacità. Il cambiamento del micio, dal suo essere dapprima un cucciolo dagli occhi azzurri, al suo somigliare a un “piccolo leone” secondo il parere di alcuni spettatori del filmato, ha suscitato un ragguardevole numero si apprezzamenti.

Quanto è stato documentato dal papà umano del Main Coon, che sul finale sfoggia dei magnetici occhi arancioni, sembra gradualmente trasformarsi in una vera e propria opera d’arte dei nostri giorni.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Attraverso il medium della fotografia il felino mostra con interezza – nel filmato pubblicato su TikTok da @robert_sijka – il suo processo di crescita. “Da piccolo ad adulto in 16 secondi“, recita – nel mentre – l’altrettanto minimale didascalia al video. Il filmato è stato condiviso il 3 aprile scorso e, la trasformazione del Main Coon, ha lasciato senza parole milioni di utenti.

La clip – dalla durata di soli 16 secondi – termina con il fermo-immagine del gatto adulto che sfoggia un meraviglioso sguardo fiero, proprio della sua razza. Sulla longevità del Main Coon abbiamo redatto un apposito approfondimento tentando di esaudire il quesito sulla durata media della vita di un tale “gigante” nell’universo de felini domestici più affascinanti.

👀 Vuoi essere sempre aggiornato su tutti i nostri video? Seguici su YOUTUBE

@robert_sijka From baby to adult in 16s #mainecoon #kitten #cat #felisgallery #robertsijka ♬ original sound – Felis Gallery by Robert Sijka

Il realizzatore del “magnifico” e “spettacolare” contenuto, vivendo all’unisono con una piccola comunità di gatti Main Coon, ha ricevuto i complimenti di moltissimi spettatori intervenuti tra i commenti alla pubblicazione: non solo per questa sua ultima creazione, quanto per la cura e l’amore che ogni giorno dimostra alla sua famiglia di mici.