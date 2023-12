Fotocamera Mini giocattoli educativi per bambini regali per bambini videocamera digitale 1080P videocamera per proiezione

Mini Macchina Fotografica Digitale Giocattoli per I Bambini 2 Pollici HD Schermo Chargable Fotografia Puntelli Sveglio Del Bambino Del Bambino Del Regalo Di Compleanno Gioco All’aperto

Descrizione:

LCD: TFT2.0 pollici

Sensore: 13mega pixel

Lente: Lente 13.0MP:

Gamma di messa a fuoco: 0.5m-infinito:

Zoom: 4x zoom digitale

Scene: Auto,Nightportrait, paesaggio Notturno, paesaggio, sport,party, spiaggia:

Photo Frame: Supporto

Dimensioni immagine: Formato: JGP Definiton:VGA,1M,2M,3M,

Video: Formato: AVI Formato: QVGA,VGA, 720P,1080P Frame rate:30fps

Continuare Colpo: On/Off:

Modalità di acquisizione: Off, 2 secondi, 5 secondi, 10 di seconda

Bianco Blacnce:Auto, luce diurna, nuvoloso, incandescente, fluorescente:

Flash:Auto,Flash on,Anti-occhi rossi, Flash off

Nitidezza: Standard

Qualità di immagine: Super Fine/Fine/Standard

Auto power off: spegnimento automatico:

Batteria: batteria 1000mAh: Interfaccia

Carta: Maximum32GB Carta di TF

Costruire-in Microfono: Sì

Costruire-in Altoparlante: No

Macchina Fotografica del PC: Sì

Costruire-nella Memoria: No(SPI)

MP3 di Riproduzione: No

View Finder: No

Apertura: F2.8 f = 5.3 millimetri

Velocità otturatore: 1/2s ~ 1/2000 sec

Controllo otturatore: Otturatore Elettronico

Messa a fuoco: 1.5m ~ infinity

Compensazione EV: + 2.0 ~ -2.0 in 0.3 EV con incrementi di, modalità Automatica

Bilanciamento del bianco: auto/luce del giorno/tungsteno/fluorescente/nuvoloso

Self-Timer:2 sec/10 sec di ritardo

Interfaccia PC: USB 2.0

Fonte di energia: Batteria Li-Ion

Supportato O/S: per Microsoft Finestre XP,Vista,win7,win10, Altri

Caratteristica

Colore: Rosa, Verde, Blu

Funzione: a tempo di ripresa, scatto continuo, cornici, ecc.

Tempo di ricarica: 2-3 ore

Orario di lavoro: 3-6 ore

Dimensioni fotocamera: 8.3*4.6*4.5 centimetri (Si Tratta di mini formato per I Bambini)

Peso della Macchina Fotografica: 67g

Risoluzione della fotocamera:

1080P: 1440×1080

720P: 1280×720

VGA: 640×480

Supporto multi-lingua: ( Inglese, Russo, Cinese, Italiano, Giapponese, Coreano, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, portoghese ) Supporta più di 20 countrys lingua

Funzione: Cornici, Gioco, impostazione del Tempo, registrazione Audio built-in registrazione del microfono, di registrazione Video.

Massima Supportata: 32GB Scheda di Memoria (Non incluso)

Interfaccia PC USB 2.0

C’ è la Opzionale per il Caso Della Copertura: Rosa Cane, Blu Cane, Gatto Rosa, blu Caso del Gatto, il suo Solo per la Cassa Della Macchina Fotografica!

Cornici E Articoli Da Esposizione Incluso:

1 * macchina fotografica

1 * linea dati

1 * cordino

1 * manuale di istruzioni

Nota:

1/Bisogno di essere collegato a una carta di TF per utilizzare il telefono che prende la funzione,Vi consigliamo diL’acquisto di una Carta di TF Troppo!

2/thers le protezioni dello schermo, tutta la Macchina Fotografica è di nuovo, se si vede qualche graffio, È possibile pls strappare le protezioni dello schermo!

3/c’ è il caso Della Copertura Opzionale, il suo Solo per il caso Della Copertura, non con il Camerale!

4/per ilLettore di SchedeÈ il Regalo, sarà la nave in Colore Casuale, grazie!