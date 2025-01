Fotocamera da 108 MP e Batteria da 5.000 mAh

Huawei ha presentato il modello Nova 13i a livello globale, destacando tra le sue specifiche una fotocamera principale da 108 Megapixel, che permette di scattare immagini ad alta risoluzione di qualità eccellente. Il design del dispositivo è elegante, caratterizzato da bordi sottili, e supporta la ricarica rapida da 40W, rendendo la batteria da 5.000mAh altamente efficiente. Il sistema operativo EMUI 14.2 offre funzionalità avanzate per un’esperienza utente migliorata.

La batteria da 5.000 mAh viene caricata tramite un adattatore SuperCharge Turbo 2.0. Le caratteristiche tecniche includono frequenze WLAN 2,4 GHz e 5,0 GHz, Bluetooth 5.0, USB Type-C e sensori di gravità, impronte digitali, bussola e luce ambientale.

Il design del Nova 13i è disponibile in due colori: Blu e Bianco. Sul retro, un ampio modulo fotografico circolare è incorniciato da un bordo dorato elegante. Le lenti e il flash LED sono disposti armoniosamente, e il pannello posteriore con finitura Star Effect riflette la luce in modo affascinante. Con dimensioni di 163.3 x 74.7 x 8.4 mm e un peso di circa 199 grammi, il dispositivo risulta leggero e maneggevole, ideale per l’uso quotidiano.

All’interno, il Nova 13i è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 680, offrendo prestazioni elevate e efficienza energetica. È dotato di 8GB di RAM e propone due varianti di archiviazione, 128GB e 256GB. Il comparto fotografico include un sistema a doppia fotocamera: un sensore principale da 108 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. La fotocamera frontale per selfie è da 8 Megapixel, con aperture multiple per diverse possibilità di scatto.

Al momento, Huawei non ha fornito informazioni riguardo al prezzo e alla disponibilità del Nova 13i per i vari mercati. Si prevede che questi dettagli vengano ufficialmente annunciati nei prossimi giorni.