Fotocamera Caccia 16MP 1080P con Visione Notturna IR 940nm e Fototrappola con Velocità di Innesco 0.3s IP66 Impermeabile per Caccia All’aperto e Sicurezza Domestica

Dettagli tecnici: Modalità: Fotocamera, video, fotocamera e video. Dimensioni della foto: 16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1 MP. Serie fotogra: 13. Dimensioni video: 1080P, 720P. Lunghezza video: 1 sec. 10 minuti di visione notturna: 24 LED a infrarossi da 940 nm. Movimento attivato: 1 sensore di movimento. Angolo di rilevamento PIR a 90 gradi. Sensibilità PIR: L’impostazione dell’intervallo di rilevamento può essere compresa tra 5 secondi. e 60 minuti. time-lapse: Supportato. (Nota: La funzione di rilevamento a infrarossi viene disattivata in questa modalità.) Dimensioni del prodotto: 13,60 x 9,80 x 6,80 cm (più alta x più larga x spessa). La confezione include: 1 telecamera per selvaggina, 1 cinghia di fissaggio, 1 cavo USB, 1 treppiede con filettatura in metallo, 1 manuale di istruzioni, 3 viti interfacce: schermo a colori da 2,4 pollici; 8 pulsanti di controllo; 1 interruttore di accensione; 1 porta USB; 1 slot per scheda SD normale; 1 presa di alimentazione esterna (DC 6 V/2 A); installazione di accensione. Requisiti: 8 AA Batterie al litio o alcaline da 1,5 V (non incluse), scheda SD classe 6 di dimensioni standard (non incluse, capacità massima 32 GB). Suggerimenti caldi: 1. La scheda micro SD e le batterie non sono incluse. Si prega di non inserire la scheda micro SD e non estrarla quando la fotocamera è accesa. 2. Si prega di rimuovere la pellicola protettiva dalla lente della fotocamera selvatica per non compromettere l’effetto della fotocamera. 3. Si prega di non toccare i sensori PIR dopo aver rimosso la pellicola protettiva in quanto ciò potrebbe causare graffi sui sensori, anche se i graffi non influiscono sull’effetto della fotocamera. 4. Se avete domande prima di acquistare, vi preghiamo di contattarci nella sezione “Domande e risposte” e vi risponderemo pazientemente per voi. 5. Se si riscontrano problemi dopo l’acquisto, si prega di contattare il nostro servizio clienti….

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 13,6 x 9,8 x 7 cm; 560 grammi

Staffa più stabile È possibile installare la telecamera da trail in modo più semplice e stabile con l’aiuto del supporto dotato. È progettato per l’osservazione della fauna selvatica e la caccia, la sicurezza domestica/terreno, il monitoraggio della zona della fattoria e così via.

Visione notturna avanzata 940 nm luci a infrarossi invisibili portano questa telecamera sentiero di 10 m di visibilità e visione notturna chiara. Per gli animali, non sarà un alieno spaventoso nella foresta, e per voi, non ci sono preoccupazioni di riflessione della luce o di qualità dell’immagine sfocata non più.

Con tutte le funzioni di base] qualità dell’immagine fissa da 16 MP e risoluzione video 1080P, display LCD da 2,4″, impostazioni flessibili e facile da usare, incluso ma non limitato alle riprese time-lapse, timestamp.

Protezione dagli agenti atmosferici IP66 di alta qualità L’avanzata protezione dalle intemperie IP66 assicura che la fotocamera sia sempre pronta per l’uso anche nei giorni di pioggia, neve o covata. Maggiore ti porta molto più animali’ registrazioni. Regalo per genitori

