Foto e cartoline dei bambini decoreranno il grande albero di Natale

Il Parco di Pinocchio a Collodi, in provincia di Pistoia, ha lanciato un’iniziativa speciale per i bambini: inviare cartoline o fotografie delle proprie città insieme a una letterina per Pinocchio. Le cartoline, le lettere e le foto che verranno inviate decoreranno un enorme albero di Natale che sarà allestito all’interno del Parco e saranno visibili ai visitatori. Questa proposta coinvolge i giovani in un’attività creativa e festosa, permettendo loro di esprimere un saluto al burattino di legno più famoso del mondo.

Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Carlo Collodi, ha sottolineato l’importanza di Pinocchio, evidenziando quanto sia diventato un simbolo universale. La storia di Pinocchio è conosciuta in tutto il mondo, con 132 traduzioni ufficiali e oltre 600 tra dialetti e lingue. Questo lo rende, dopo la Bibbia e il Corano, il libro più tradotto al mondo. Bernacchi ha descritto Pinocchio come un fenomeno internazionale, che trascende culture e religioni grazie ai suoi principi umani e laici.

Il Parco di Pinocchio non è solo un luogo di divertimento, ma anche un’importante attrazione turistica, legata al pittoresco borgo di Collodi, dove visse l’autore Carlo Lorenzini. Qui i visitatori possono esplorare un moderno percorso multimediale, visitare il giardino in cui Lorenzini crebbe e ammirare le bellezze culturali locali, come giardini e antiche torri.

Inoltre, la Fondazione Carlo Collodi ha in programma vari eventi, tra cui convegni per commemorare l’anniversario della morte di Carlo Collodi, il 26 ottobre, e celebrazioni per la Giornata internazionale dell’infanzia il 20 novembre. Un evento speciale chiamato “Carnevale Gotico: Halloween per bambini con Pinocchio” si svolgerà dal 19 ottobre al 3 novembre. Durante questo periodo, il parco rimarrà aperto tutti i giorni, continuando solo nei fine settimana fino al 21 dicembre e riaprirà quotidianamente fino al 6 gennaio.

Per partecipare all’iniziativa, i bambini dovranno inviare le loro cartoline e foto alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, utilizzando l’indirizzo fornito. Maggiori dettagli si possono trovare sul sito ufficiale del parco.