Foto di classe, film italiano di Ester Montalto

Il film “Foto di classe” è stato diretto da Ester Montalto e vede la partecipazione di un cast corale che include Beatrice Zanella, Virginia Casamassima, Matteo Scarlata, Sofia Brenna, Maria Vittoria Calce, Carlo Martucci, Nadia Bedetti, Nicole Formenti, Sofia Bozzetti ed Elena Locatelli. Il film, prodotto dalla Scuola di Cinema Area 25, è una storia adolescenziale che combina realismo e tensione, rappresentando una generazione intrappolata tra schermi, aspettative e paure. La trama si sviluppa in uno spazio chiuso, dove i personaggi sono costretti a confrontarsi con la loro vera essenza, mostrandosi per quello che sono.