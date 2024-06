Le foto riprese dai droni che sorvolano l’acqua sono agghiaccianti ma qualcuno interviene dal basso per salvargli la vita.

In un periodo storico in cui l’acqua vista dall’alto riporta spesso alla mente l’impotenza generata dal poter resistere a lungo tra le onde, la notizia di una piccola vita tratta in salvo grazie alle immagini filmante da un drone mi ha particolarmente colpita. Nei giorni scorsi un gruppo di persone stava sorvolando una zona balneare con dei droni. Una di loro ha intercettato una situazione molto pericolosa e ha deciso di intervenire.

Foto agghiaccianti riprese dai droni, sono terrificanti

Quel che avrebbe riscontrato un uomo confrontandosi con le immagine riprese dal suo drone in volo lo avrebbe spinto ad agire per evitare che una silenziosa tragedia potesse verificarsi da un momento all’altro.

Mentre gli esperti – in attesa di addentrarci nel pieno della stagione estiva – ci ricordano quelli che sono i fondamentali consigli per la sicurezza del cane in acqua, un team di persone ha agito nel pratico per salvare la vita a un cucciolo che rischiava di annegare all’interno di un bacino idrico.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Cane salta in mare e fa amicizia col delfino

Quel che mi ha colpito di questa storia è stata l’accuratezza di osservare le immagini da parte di uno dei componenti del team, probabilmente in corso di una sessione di registrazione di anomalie legate al territorio limitrofo. Il cagnolino era effettivamente quasi impercettibile all’occhio umano dal filmato registrato dal drone in volo.

Foto agghiaccianti riprese dai droni, sono terrificanti

Fortunatamente l’episodio in questione si è concluso con un lieto fine. L’uomo si è accorto del cucciolo di cane in pericolo, nonostante le sue minuscole dimensioni dalle immagini riportate inizialmente dal campo largo del drone, e ha agito immediatamente per salvargli la vita.

Questa storia – che si aggiunge ora al popolato archivio di droni che trovano cani in situazioni di pericolo – termina con il salvataggio del piccolo cagnolino. Il cucciolo pare fosse rimasto dapprima bloccato in grande bacino idrico della riserva naturale per poi divenire preda delle onde. L’uomo che ha salvato la sua vita ha infine deciso di portarlo con sé, di adottare il cagnolino e di battezzarlo con il nome di Roger.