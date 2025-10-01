Fossili di spugne nel mondo: indizi sui primi animali

Un gruppo di geochimici del MIT ha scoperto in antiche rocce dei “fossili chimici” che supportano l’idea che gli antenati delle spugne marine moderne siano stati tra i primi animali sulla Terra. Questo studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, indica che tali organismi si sono evoluti prima della grande diversificazione della vita animale nel Cambriano.

I fossili chimici sono residui di biomolecole prodotte da organismi viventi e conservate nei sedimenti per milioni di anni. I ricercatori hanno identificato sterani, una forma stabile di steroli come il colesterolo, riconducendoli a una classe di spugne marine chiamate demospugne, ancora diffuse negli oceani e caratterizzate da corpi molli e funzione filtrante. Secondo Roger Summons, professore emerito al MIT, non è chiaro come fossero questi organismi, ma sicuramente vivevano nell’oceano, avevano un corpo molle e presumibilmente non possedevano uno scheletro di silice.

Il nuovo studio rafforza precedenti scoperte del 2009, quando furono rinvenuti fossili chimici attribuiti a spugne antiche in rocce provenienti dall’Oman. All’epoca, erano stati rinvenuti sterani derivati da steroli a 30 atomi di carbonio, suscitando dibattiti tra gli scienziati riguardo alla loro origine. Con la nuova ricerca, sono stati identificati steroli a 31 atomi di carbonio, legati in modo più specifico alle demospugne.

I ricercatori hanno analizzato campioni provenienti da Oman, India occidentale e Siberia, confrontando i fossili chimici con steroli di spugne moderne. Hanno sintetizzato otto diversi C31 steroli in laboratorio, confermando che tre linee di prova convergono nell’indicare che queste spugne furono tra i primi animali sulla Terra.

La presenza di steroli C30 e C31 in sedimenti datati tra 635 e 541 milioni di anni fa suggerisce che l’origine delle spugne preceda l’esplosione cambriana, in un’epoca in cui il pianeta stava recuperando da glaciazioni globali. Gli scienziati hanno intenzione di ampliare le ricerche per affinare le datazioni relative alla comparsa dei primi animali.