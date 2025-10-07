Fossile di pesce in Alberta: scoperta che cambia la storia

Un recente ritrovamento in Alberta, Canada, ha portato alla scoperta di un fossile di un pesce che fornisce nuove informazioni sulle origini e l’evoluzione degli otophysans, un gruppo di pesci comprendente pesci gatto, carpe e tetra, che rappresentano due terzi delle specie d’acqua dolce attuali. Questo fossile, situato lontano dalla costa, è stato studiato da ricercatori dell’Università di Western e del Royal Tyrrell Museum of Paleontology, rivelandosi un nuovo tipo di pesce.

Il fossile misura circa 4 cm e risale al periodo tardo Cretaceo, quando viveva anche il famoso T. Rex. Chiamato Acronichthys maccognoi, il ritrovamento è descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Science. Il professor Neil Banerjee, autore dello studio, ha sottolineato l’importanza della scoperta, che colma un vuoto nella documentazione degli otophysans. Acronichthys è il più antico rappresentante nordamericano di questo gruppo e offre dati preziosi per documentare l’origine e l’evoluzione precoce di molti pesci d’acqua dolce attualmente presenti.

Gli otophysans si distinguono per la loro particolare struttura vertebrale che permette la trasmissione delle vibrazioni all’orecchio, simile al funzionamento dell’orecchio umano. La scoperta di Acronichthys suggerisce che la transizione da specie marine a specie d’acqua dolce sia avvenuta almeno due volte durante l’evoluzione di questo gruppo.

I ricercatori continuano a lavorare per comprendere come Acronichthys si sia diffuso tra le varie terre emerse, poiché i suoi antenati d’acqua dolce ora abitano ogni continente, ad eccezione dell’Antartide. Utilizzando scansioni micro-CT, il professor Lisa Van Loon ha ottenuto immagini dettagliate dello scheletro, garantendo la sicurezza nella manipolazione dei fossili fragili. La scoperta di Acronichthys conferma l’importanza di studiare la diversità dei pesci d’acqua dolce nella ricerca paleontologica.