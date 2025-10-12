Fossacesia e Rocca San Giovanni accolgono Albergabici

I sindaci di Fossacesia e Rocca San Giovanni hanno presentato la proposta “Diventa Albergabici”. Questo progetto mira a promuovere il turismo in bicicletta nelle due località abruzzesi, incentivando gli operatori del settore ad attrezzarsi per accogliere ciclisti.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistica della zona, rendendo le strutture recettive più accessibili e attrezzate per chi sceglie di viaggiare in bicicletta. Si prevede che gli albergatori possano fornire servizi specifici come depositi sicuri per le biciclette, aree per il lavaggio e la manutenzione.
La proposta si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio, al fine di attrarre un nuovo pubblico amante delle attività all’aperto. I sindaci sottolineano l’importanza di unire le forze per sviluppare un modello di turismo sostenibile, capace di attrarre visitatori e al contempo rispettare l’ambiente.
Il lancio del progetto ha suscitato interesse tra gli operatori locali, che vedono in questa iniziativa un’opportunità per diversificare le proprie attività e ampliare la clientela. La collaborazione tra i due comuni rappresenta un passo significativo verso la creazione di una rete di servizi dedicata ai cicloturisti, contribuendo a promuovere la regione come meta ideale per gli appassionati di bici.
