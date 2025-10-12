17.6 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Viaggi

Fossacesia e Rocca San Giovanni accolgono Albergabici

Da StraNotizie
NEWS

I sindaci di Fossacesia e Rocca San Giovanni hanno presentato la proposta “Diventa Albergabici”. Questo progetto mira a promuovere il turismo in bicicletta nelle due località abruzzesi, incentivando gli operatori del settore ad attrezzarsi per accogliere ciclisti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistica della zona, rendendo le strutture recettive più accessibili e attrezzate per chi sceglie di viaggiare in bicicletta. Si prevede che gli albergatori possano fornire servizi specifici come depositi sicuri per le biciclette, aree per il lavaggio e la manutenzione.

La proposta si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio, al fine di attrarre un nuovo pubblico amante delle attività all’aperto. I sindaci sottolineano l’importanza di unire le forze per sviluppare un modello di turismo sostenibile, capace di attrarre visitatori e al contempo rispettare l’ambiente.

Il lancio del progetto ha suscitato interesse tra gli operatori locali, che vedono in questa iniziativa un’opportunità per diversificare le proprie attività e ampliare la clientela. La collaborazione tra i due comuni rappresenta un passo significativo verso la creazione di una rete di servizi dedicata ai cicloturisti, contribuendo a promuovere la regione come meta ideale per gli appassionati di bici.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Milano in piazza: La voce della pace per Gaza e Palestina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.