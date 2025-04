Forze ucraine a Belgorod: Kiev impiega anche mercenari colombiani

La Russia continua a bombardare l’Ucraina, con Donald Trump che afferma che lo sta facendo “come pazzi”. Il cessate il fuoco richiesto dal presidente americano sembra lontano, mentre le ostilità sul campo proseguono. Oggi ci concentriamo sulle notizie dal fronte e sulle nuove strategie emergenti. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina” su diverse piattaforme come YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music e Audible. Rimani in contatto con noi per ulteriori aggiornamenti.