Forze Armate e Cybersicurezza: il DDL Minardo in Italia

Un disegno di legge presentato da Minardo cerca di aumentare il ruolo delle forze armate nella cybersicurezza, amplificando il dibattito interno tra il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Questo conflitto, che dura da tempo, riguarda le nomine nelle forze dell’ordine e le competenze dell’agenzia incaricata della protezione del paese dagli attacchi informatici.

Il ddl proposto mira a rafforzare le capacità operative delle forze armate nel cyberspazio, consentendo a questi di intervenire anche in tempo di pace per proteggere infrastrutture critiche e cittadini. Le forze armate potranno condurre operazioni digitali con adeguati strumenti e garanzie, e verranno introdotti programmi di formazione specifici per preparare nuove generazioni di esperti nella cyber difesa. Inoltre, la legge prevede anche l’assistenza di competenze tecniche esterne, sempre sotto un rigoroso controllo.

Il ddl stabilisce inoltre che Crosetto dovrà riferire regolarmente alle Commissioni e al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, garantendo così trasparenza sull’uso delle forze armate nel cyberspazio. Questa iniziativa, coordinata con Crosetto, pare rispondere a un’iniziativa di Palazzo Chigi relativa alla resilienza dei soggetti critici, che vede Mantovano e Franco Federici in posizioni chiave.

Il ddl non sembra essere ben accolto dai dirigenti dell’Agenzia per la cybersicurezza, in particolare il presidente, il prefetto Bruno Frattasi, che potrebbe essere sostituito. I vari enti coinvolti, come l’Agenzia per la cybersicurezza, il ministero della Difesa e i Servizi segreti, operano in un contesto complesso. Resta da vedere come si evolverà questa situazione e quale direzione prenderà Fratelli d’Italia riguardo al ddl.