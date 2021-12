“Gli elementi di novità introdotti nella corposa istanza difensiva in realtà non mutano il quadro indiziario raccolto nei confronti degli indagati resisi autori di delitti estremamente gravi e protagonisti di un’azione di deliberato attacco alle istituzioni colpendo per l’appunto la sede del sindacato dei lavoratori Cgil”. Con questa motivazione il gip presso il Tribunale di Roma, Annalisa Marzano, ha rigettato questa mattina le richieste di scarcerazione per i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino e per Salvatore Lubrano presentate ieri dalla difesa. I tre, tuttora detenuti nel carcere di Poggioreale insieme all’ex Nar Luigi Aronica, sono accusati a vario titolo, di devastazione, saccheggio e istigazione a delinquere.

“Le argomentazioni difensive addotte nella memoria (entità dei danni arrecati alla Cgil, mancata partecipazione del Castellino all’assalto alla sede del sindacato) – si legge – non intaccano le accuse mosse agli indagati cristallizzate invece i numerosi contributi video raccolti nel corso delle indagini. Quanto poi alle esigenze cautelari come peraltro già puntualizzato nell’ordinanza genetica si deve ancora una volta rimarcare l’adeguatezza del titolo custodiale, unico presidio idoneo a salvaguardare le esigenze di contenimento e controllo del pericolo concreto, attuale e particolarmente allarmante, di reiterazione di condotte altrettanto offensive”.

E ancora: “Non altrettanto può dirsi per il domicilio coatto, invocato dalle difese, ritenuto inidoneo allo scopo perché sguarnito degli strumenti di sorveglianza capaci di recidere i contatti degli indagati con l’esterno – scrive ancora il giudice – ben ritenuto che le esigenze dei casi di cautela sociale possono trovare unica e adeguata salvaguardia con la misura detentiva di massimo rigore e rilevato che le dichiarazioni assunte nel corso delle indagini difensive non intaccano in alcun modo il quadro indiziario”.

(di Silvia Mancinelli)