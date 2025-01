Forza Nuova e i nazionalisti a Roma prima della Giornata della Memoria

Domenica prossima, nel centro di Roma, si terrà un’adunata dei nazionalisti europei organizzata da Forza Nuova, in coincidenza con il 27 gennaio, giornata della memoria per le vittime dell’Olocausto. Secondo il leader del movimento, Roberto Fiore, l’evento non è da considerarsi una provocazione, ma un convegno dell’Alliance for Peace and Freedom, un’alleanza di partiti nazionalisti e formazioni di estrema destra. Fiore sottolinea che questa iniziativa rappresenta una sorte di rifondazione dopo la repressione che ha colpito vari gruppi, inclusi quelli greci, slovacchi e spagnoli, e i fatti del 9 ottobre.

L’evento si svolgerà all’hotel St Martin, vicino a Termini. Fiore chiarisce che la data è stata scelta arbitrariamente e non ha collegamenti con la giornata della memoria. L’adunata servirà per discutere temi rilevanti per le forze nazionaliste, come la salita al potere di Trump e la critica al politicamente corretto. Sono attesi rappresentanti da diverse nazioni europee, inclusi Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Grecia, Serbia, Italia e Romania, così come un rappresentante siriano che porterà una testimonianza sulla situazione in Siria e in Libano.

Tra i partecipanti, ci saranno esponenti di La Falange spagnola, il presidente di Democracia Nacional, un avvocato difensore di Alba Dorata, e leader di partiti nazionalisti serbi e romeni. Inoltre, è atteso Klaus Kramer dall’ex NPD tedesco e Ivan Benedetti, un leader nazionalista francese. L’evento mira a rinvigorire la voce delle forze nazionaliste in Europa.