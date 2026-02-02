Forza Italia Terracina: nuovo corso e progetto civico

Si è tenuto il Congresso comunale di Forza Italia a Terracina, un momento di confronto e rilancio del partito sul territorio. L’evento ha confermato la volontà di avviare una nuova fase politica per la città.

Nel corso dei lavori è stata eletta Barbara Carinci alla carica di segretaria comunale. Nel suo intervento, Carinci ha sottolineato la necessità di una politica basata su responsabilità, competenza e ascolto dei cittadini.

Il Congresso ha marcato una chiarezza politica sul percorso futuro. Al centro del dibattito è stato posto il progetto civico costruito negli ultimi due anni come base per un’alternativa amministrativa seria. All’interno di questo percorso, Alessandro Di Tommaso rappresenta un riferimento politico e la guida naturale.

Il coordinatore regionale Claudio Fazzone ha espresso pieno sostegno a questa linea. Ha dichiarato che si tratta di una scelta politica chiara e responsabile, dettata dalla convinzione che Terracina necessiti di un nuovo metodo amministrativo basato su lavoro e competenze. Fazzone ha precisato che l’obiettivo principale è costruire un progetto di buon governo, non solo vincere le elezioni.

Alessandro Di Tommaso, nel suo intervento, ha spiegato che il progetto nasce da un lavoro lungo fatto di confronto e studio. L’intento è unire diverse competenze per costruire un’alternativa di governo seria per Terracina, con l’obiettivo di restituire alla città un’amministrazione capace.

Il Congresso si è concluso con un impegno a proseguire un percorso aperto e partecipato, volto a offrire a Terracina una solida e credibile alternativa amministrativa.