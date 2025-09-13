Forza Italia rilancia a Legnano con nuova sede e strategie politiche

FORZA ITALIA INAUGURA LA NUOVA SEDE A LEGNANO

A Legnano si è inaugurata la nuova sede di Forza Italia, con una forte presenza di esponenti e sostenitori del partito. L’ex sindaco Maurizio Cozzi, visibilmente emozionato, ha ricordato il supporto ricevuto dal partito durante le difficoltà giudiziarie del 2019, ricevendo un caloroso applauso. Anche l’ex sindaco Gianbattista Fratus ha espresso rammarico per il passato, evidenziando l’importanza di una gestione migliore della città.

La nuova sede, situata in corso Garibaldi, segna l’inizio della campagna elettorale del centrodestra in vista delle comunali e di possibili elezioni suppletive. La sezione, già con quasi cento tesserati, sarà aperta tutti i martedì e offrirà un percorso di formazione politica per i giovani.

Francesco D’Alessandro, nuovo segretario della sezione, ha sottolineato l’impegno a proseguire il lavoro iniziato dal presidente del partito, mettendo in risalto i valori di libertà ed uguaglianza. Ha anche annunciato che l’apertura della sede non è solo simbolica, ma rappresenta un luogo di confronto e crescita.

Letterio Munafò, unico rappresentante del partito in consiglio comunale, ha criticato l’attuale amministrazione, promettendo di cancellare le ciclabili ritenute non necessarie e di concentrarsi su questioni essenziali per i cittadini.

Graziano Musella, segretario provinciale e sindaco di Assago, ha enfatizzato la necessità di rilanciare Legnano nel dibattito politico e di riconquistare il comune per il centrodestra. Altri esponenti presenti, come Marco Reguzzoni e Cristina Rossello, hanno ribadito l’importanza di un’amministrazione locale di centrodestra per il futuro della città.