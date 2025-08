Forza Italia: Mauro se ne distacca e resta all’opposizione

Il panorama politico locale è in fermento, con cambiamenti significativi all’interno di Forza Italia. In una recente seduta del consiglio comunale di Ragusa, il consigliere Gaetano Mauro ha ufficialmente confermato la sua adesione al partito e il suo ruolo di opposizione nei confronti dell’amministrazione guidata da Cassì.

Durante il suo intervento, Mauro ha espresso il suo disappunto per la modalità con cui il sindaco ha annunciato il suo ingresso in Forza Italia, giudicata da lui poco incisiva. Ha fatto notare che, mentre altri membri del partito hanno accolto Cassì con entusiasmo, il suo approccio è stato più cauto. Inoltre, ha evidenziato come il passaggio di Cassì al partito non abbia generato un significativo ampliamento della rappresentanza consiliare per Forza Italia, contrariamente a quanto accaduto per altri esponenti come la Monisteri e il parlamentare Nino Minardo, che hanno già formato un gruppo consiliare con diverse adesioni.

Mauro ha sottolineato la mancanza di comunicazione con la segreteria cittadina del partito e ha messo in dubbio la volontà del sindaco di collaborare su questioni politiche condivise. Di fronte a questa situazione, il consigliere ha ribadito la sua intenzione di rimanere all’opposizione, continuando l’attività di controllo nei confronti di un’amministrazione ritenuta inadeguata e priva di rappresentanza del centrodestra. Ha infine sottolineato l’urgenza di una riunione tra i rappresentanti del centrodestra della provincia, per delineare strategie comuni in vista delle prossime scadenze elettorali.