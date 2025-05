Forza Italia Giovani: Congresso con Fedez a Roma

Oggi, 31 maggio, si svolge a Roma il congresso nazionale di Forza Italia Giovani, con oltre 650 delegati e molti giovani da tutta Italia. L’evento si tiene al Palazzo dei Congressi all’Eur e prevede un’importante partecipazione della nuova classe dirigente del partito fondato da Silvio Berlusconi.

Il congresso inizia alle 10 e vedrà gli interventi di Antonio Tajani, segretario nazionale e ministro degli Esteri, e di figure di spicco come Stefano Benigni, vicesegretario nazionale, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. Simone Leoni, responsabile organizzativo di FI giovani, ha sottolineato che il congresso sarà focalizzato sui temi rilevanti per il movimento.

Tra gli ospiti speciali figura il rapper Fedez, che discuterà di bullismo e disagio sociale, insieme al campione di nuoto Massimiliano Rosolino e al giornalista Paolo Del Debbio, che chiuderà l’evento. Benigni ha esaltato l’importanza del contributo dei giovani, rifacendosi all’eredità di Berlusconi.

Durante la presentazione del congresso, Maurizio Gasparri ha ricordato le sue precedenti polemiche con Fedez, sottolineando come, nel tempo, il rapper abbia maturato delle riflessioni più equilibrate. Gasparri ha confermato di aver ricevuto un invito a partecipare al podcast di Fedez. Il portavoce nazionale di FI, Raffaele Nevi, ha ribadito che il partito è sempre stato aperto al confronto, rispettando l’autonomia del movimento giovanile nel trattare temi come il disagio giovanile in collaborazione con figure pubbliche.

Fonte: www.adnkronos.com