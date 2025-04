Forza Italia e Matteo Salvini: Flavio Tosi a muso duro contro l’ex leader

Proseguono le tensioni tra Forza Italia e la Lega, con Flavio Tosi, ex sindaco di Verona e europarlamentare di Forza Italia, che attacca Matteo Salvini. Afferma che “gli amici del Carroccio sono sfascisti in Europa e obbedienti in Italia” e lo definisce “irrilevante”, ricordando che fu uno stratega brillante quando la Lega era al 4%. Tosi critica la dicotomia di pensiero della Lega, che sostiene le proposte del governo Meloni a Roma ma risulta inefficace a Bruxelles. Le tensioni continuano a crescere, specialmente dopo le dichiarazioni di Antonio Tajani, che ha sottolineato che la linea di politica estera è determinata dalla premier Meloni e da lui, non da Salvini.

Tosi, parlando delle recenti tensioni, ha suggerito che la Lega, sentendosi trascurata, sta diventando più aggressiva, anche nei confronti di Forza Italia. Ha poi ribadito il concetto di Tajani, affermando che “per gli affari esteri la linea la dettano Giorgia e i ministri competenti”, alludendo alla posizione di Salvini come Ministro delle Infrastrutture. Tosi ha anche criticato Salvini per il suo sostegno a Trump e per la sua ammirazione nei confronti di Putin, considerandoli una minaccia per i rapporti internazionali.

In conclusione, Tosi definisce Salvini “ormai irrilevante” e afferma che la crescita di Forza Italia è “lenta ma costante”, mentre i problemi interni alla Lega avvantaggeranno il partito di Tajani. Tosi evidenzia che gli elettori stanno diventando più critici verso le incoerenze dei politici, il che potrebbe favorire Forza Italia nel lungo termine.