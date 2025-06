Forza Italia: Chies si candida per le regionali a Giavera

La recente rinascita del circolo di Forza Italia a Giavera del Montello ha portato all’annuncio della candidatura del sindaco Fabio Chies per le prossime elezioni regionali. Francesca Varaschin è stata nominata coordinatrice del nuovo circolo. Con una carriera politica trentennale, ha già ricoperto ruoli di assessore e consigliere comunale a Giavera, lavorando a stretto contatto con il sindaco Maurizio Cavallin. Varaschin ha espresso il suo impegno a rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni, valorizzando le esigenze della comunità e ringraziando i coordinatori regionali e provinciali per il loro supporto.

Il primo evento ufficiale del circolo sarà un gazebo informativo, previsto per sabato 21 giugno, dalle 9 alle 12 in piazza Donatori del sangue. L’iniziativa mira a promuovere il programma e la candidatura di Chies, offrendo ai cittadini l’opportunità di un confronto diretto. Attualmente sindaco di Conegliano e coordinatore provinciale di Forza Italia, Chies è un volto noto nella politica veneta e sta progettando la sua candidatura per il futuro della Regione dopo Luca Zaia.

Fonte: www.trevisotoday.it