Forza Italia ad Arezzo: Conticini per un nuovo riscatto cattolico

Forza Italia presenta Mauro Conticini come candidato nelle elezioni regionali ad Arezzo, sottolineando l’importanza di ampliare la base del partito. Marco Stella, segretario regionale e capogruppo di Forza Italia in Toscana, ha dichiarato che questa candidatura mira a contribuire alla vittoria del centrodestra e a far crescere Forza Italia al 10%. Conticini, proveniente dal volontariato cattolico, rappresenta un’espressione dei valori su cui il partito ha lavorato negli anni, come il sostegno alla famiglia e il tema del fine vita.

Bernardo Mennini, segretario provinciale e capolista nel collegio, ha confermato che la presenza di Conticini è indicativa della vicinanza del partito ai valori dell’associazionismo cattolico. Ha inoltre evidenziato come le liste siano state compilate prestando attenzione a professionisti e competenze, in un’ottica di pluralismo.

Conticini ha spiegato che la sua decisione di candidarsi è dovuta alla necessità di un maggiore coinvolgimento dei cattolici nella società, specialmente in un periodo caratterizzato da crisi sociali e di valori. Ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e al volontariato, con un forte impegno verso le persone disabili. Ha scelto Forza Italia perché rappresenta i valori del Partito Popolare Europeo e per la sua apertura verso i cattolici in politica, cercando di far evolvere l’idea cristiano-sociale-liberale.