29.8 C
Roma
venerdì – 5 Settembre 2025
Politica

Forza Italia ad Arezzo: Conticini per un nuovo riscatto cattolico

Da StraNotizie
Forza Italia ad Arezzo: Conticini per un nuovo riscatto cattolico

Forza Italia presenta Mauro Conticini come candidato nelle elezioni regionali ad Arezzo, sottolineando l’importanza di ampliare la base del partito. Marco Stella, segretario regionale e capogruppo di Forza Italia in Toscana, ha dichiarato che questa candidatura mira a contribuire alla vittoria del centrodestra e a far crescere Forza Italia al 10%. Conticini, proveniente dal volontariato cattolico, rappresenta un’espressione dei valori su cui il partito ha lavorato negli anni, come il sostegno alla famiglia e il tema del fine vita.

Bernardo Mennini, segretario provinciale e capolista nel collegio, ha confermato che la presenza di Conticini è indicativa della vicinanza del partito ai valori dell’associazionismo cattolico. Ha inoltre evidenziato come le liste siano state compilate prestando attenzione a professionisti e competenze, in un’ottica di pluralismo.

Conticini ha spiegato che la sua decisione di candidarsi è dovuta alla necessità di un maggiore coinvolgimento dei cattolici nella società, specialmente in un periodo caratterizzato da crisi sociali e di valori. Ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e al volontariato, con un forte impegno verso le persone disabili. Ha scelto Forza Italia perché rappresenta i valori del Partito Popolare Europeo e per la sua apertura verso i cattolici in politica, cercando di far evolvere l’idea cristiano-sociale-liberale.

Articolo precedente
Gran Premio di Imola: l’Emilia-Romagna non molla la presa
Articolo successivo
Investimenti Esteri: Spagna Sorpassa Italia nel Settore Economico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.