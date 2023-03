Forza Horizon 5 Rally Adventure disponibile su Xbox

Xbox e Playground Games hanno annunciato la disponibilità di Forza Horizon 5 Rally Adventure, su Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Windows e Steam e Cloud Gaming, nella versione Beta. Forza Horizon 5 Rally Adventure è la seconda espansione maggiore di Forza Horizon 5: con questa novità, i player possono esplorare la regione di Sierra Nueva, in Messico e i suoi sei nuovi biomi per un’esperienza di rally completata da 10 nuove auto, tra cui la Ford F-150 Lightning Platinum completamente elettrica del 2022. Una delle peculiarità di questo DLC è la presenza di un numero maggiore di eventi rispetto ad altri aggiornamenti di Horizon e nuove modalità di gioco, come per esempio la possibilità di unirsi a tre squadre per affrontare percorsi point-to-point.

Durante i tracciati, i giocatori avranno l’assistenza del navigatore che li guiderà nei vari step da un elicottero. La Sierra Nueva introduce, inoltre, diversi nuovi biomi da esplorare, tra cui la città di Pueblo Artza, il percorso di Gymkhana e il villaggio di Cráteres Secos, incastonato in un cratere. Forza Horizon 5 Rally Adventure è disponibile per l’acquisto al prezzo di 19,99€ oppure come parte della Forza Horizon 5 Premium Edition, del Premium Add-ons Bundle e dell’Expansions Bundle. I giocatori che possiedono uno di questi pacchetti possono accedere immediatamente, oppure, in alternativa, acquistare il Premium Add-ons Bundle scontato su Microsoft Store a 29,99€ fino al 3 aprile che fornisce l’accesso a entrambe le espansioni di Forza Horizon 5 (Rally Adventure, Hot Wheels), al Car Pass, al VIP e al Welcome Pack.