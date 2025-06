Forza Gigi: Il messaggio d’amore di Dolcenera in ospedale

Dolcenera ha pubblicato un post su Instagram il 16 giugno in cui esprime il suo sostegno al compagno Gigi Campanile, attualmente ricoverato in ospedale. Nel messaggio, lo descrive con varie qualità, evidenziando la sua resilienza e il suo coraggio. Riporta che Gigi ha superato diversi ostacoli nella vita e lo incoraggia a superare anche questa difficile situazione, menzionando il raggiungimento del traguardo finale di Pechino Express insieme.

Il motivo del ricovero non è stato specificato, ma si può evincere che si tratta di un problema serio, dato che nell’immagine pubblicata appare un cartello indicante “Open Space Chirurgia d’Urgenza” all’ospedale Careggi di Firenze. Sotto il post, numerosi fan hanno commentato con messaggi di incoraggiamento e solidarietà, esprimendo preoccupazione e affetto per Gigi e per Dolcenera stessa. Hanno chiesto notizie e inviato pensieri positivi, sottolineando il legame speciale tra i due, che avevano partecipato insieme alla 12esima edizione di Pechino Express, dove si erano classificati al secondo posto.

Il post ha suscitato molta attenzione, data la presenza di 307.000 follower su Instagram, e dimostra l’affetto e il supporto della comunità di fan nei confronti di entrambi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.today.it