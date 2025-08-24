Forza delle idee e pace: il messaggio di Tajani sulla Francia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato che la politica estera è una responsabilità del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri. Commentando la recente polemica tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente francese Emmanuel Macron, Tajani ha affermato che è essenziale far valere le ragioni con la forza delle idee piuttosto che con la violenza delle parole.

Tajani ha dichiarato che la calma è fondamentale, ma ha ribadito che vincere in politica significa far prevalere le idee. Ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare a lavorare per difendere le idee giuste e combattere per le persone, evidenziando che, sebbene ci vorrà tempo, alla fine prevarrà la pace.

Il ministro ha anche accennato alla difficoltà di costruire la pace in contesti complessi come il Medio Oriente e l’Ucraina, ma ha esortato a non demordere. Ha messo in evidenza che l’impegno collettivo e le buone idee sono fondamentali e che molti sono i costruttori di pace. Tajani ha concluso affermando che alla fine chi vuole distruggere la pace non avrà la meglio.