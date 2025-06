Forza Cantù: Ultimo sforzo verso la promozione in A!

Cantù si prepara a vivere con grande attesa gara-3 della finale playoff, che rappresenta il primo match point per la promozione in Serie A. Tifosi, celebrità e appassionati si uniranno, sia fisicamente al PalaFitLine di Desio sia in via telematica, per sostenere la squadra.

Il sindaco Alice Galbiati ha espresso il suo supporto: «La vittoria a Rimini è stata un momento di grande cuore e identità per Cantù. Siamo a un passo dal sogno. La pallacanestro è parte del nostro DNA e questa passione unisce l’intera comunità». Galbiati ha poi esortato la squadra a rimanere concentrata per affrontare l’ultimo sforzo.

Pier Luigi Marzorati, icona del basket canturino, ha condiviso il proprio dispiacere per non poter assistere alla partita, ma ha evidenziato la determinazione dei giocatori a Rimini e l’importanza dell’esperienza nelle fasi cruciali. Anche Fabrizio “Ciccio” Della Fiori, che aveva scommesso sulla promozione, ha ribadito la sicurezza nelle capacità della squadra, sottolineando il valore dell’esperienza degli atleti chiave.

Il presidente del Cc Canturino, Paolo Frigerio, ha commentato l’inaspettato 2-0 su Rimini e l’entusiasmo crescente in città, evidenziando la necessità di un ultimo sforzo per chiudere la serie in bellezza. Sebbene Rimini prometta una sfida ardua, le premesse per una celebrazione anticipata sono evidentemente forti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.laprovinciadicomo.it