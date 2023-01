Forum, quando guadagna Paolo Ciavarro? Ecco svelata la cifra

Nel corso delle ultime ore il nome di Paolo Ciavarro è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Sono emerse alcune indiscrezioni riguardo i guadagni che il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro percepisce a Forum. Scopriamo insieme che cosa è emerso dalle ultime indiscrezioni.

Paolo Ciavarro è uno dei volti fissi di Forum dal 2016. Nel corso degli anni il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è riuscito a ritagliarsi uno spazio tutto suo in uno dei programmi più seguito dal pubblico italiano. In questi giorni sono emerse alcune indiscrezioni in merito ai guadagni che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip percepisce nel programma.

Per molto tempo Paolo Ciavarro è stato accusato di essere in tv solo per essere ‘il figlio di’. Qualche tempo fa, in seguito ad un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro aveva dichiarato:

Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono ‘figlio di’. Anche su Internet quanti insulti arrivano.

Oltre a Forum, Paolo Ciavarro ha avuto la possibilità di intraprendere altre esperienze televisive. Non dimentichiamo la conduzione del day time di Amici di Maria De Filippi, l’esperienza a Pechino Express insieme a suo padre Massimo Ciavarro e quella vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Qui ha conosciuto Clizia Incorvaia dalla quale ha avuto il suo primo figlio, Gabriele.

Paolo Ciavarro, quanto guadagna il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro a Forum? Ecco la cifra

A parlare dei guadagni dell’ex gieffino a Forum è stata la mamma di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi. Stando alle parole dell’attrice, pare che i guadagni del giovane volto di Forum non sono poi così elevati come la gente crede.

Qualche anno fa, infatti, la mamma dell’ex gieffino aveva rivelato: