Si chiamano Laura Biancato, Dario Ciccarelli e Maria Carmela Pugliese e sono rispettivamente dirigente scolastico nell’istituto Einaudi di Bassano del Grappa, dirigente del ministero dell’Economia e funzionario tributario del Comune di Martina Franca e sono i vincitori del Premio “Rompiamo gli schemi”, assegnato nell’ambito del Forum PA 2021.

Il riconoscimento è assegnato da Fpa, società del gruppo Digital360, ed è stato ideato per valorizzare gli innovatori del mondo pubblico e privato, che sono “diventati motore di cambiamento all’interno delle organizzazioni in cui lavorano”, appunto scegliendo soluzioni fuori dagli schemi: “Alla PA italiana servono persone con la giusta motivazione e voglia di cambiare, persone dotate di creatività e in grado di adottare un pensiero laterale, di uscire da schemi consolidati e trovare soluzioni nuove per rispondere alle sfide che abbiamo di fronte e a quelle che si presenteranno nei prossimi anni – ha detto Gianni Dominici, direttore generale di Fpa – Con questa iniziativa abbiamo voluto dare voce e risalto proprio a queste persone, che hanno messo da parte procedure standard consolidate per favorire l’innovazione, spinte da determinazione e voglia di migliorare, superando la logica del faccio così, perché si è sempre fatto così. La PA italiana ha bisogno di cambiare mentalità e abitudini. E in questo sono fondamentali le persone”.

I 3 vincitori racconteranno domani (venerdì 25 giugno) in prima persona la loro esperienza a Forum PA 2021 nel corso dell’evento “Progetti e persone per far ripartire il Paese”, in programma dalle 16.10 alle 18: