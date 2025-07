Forum Italia-Algeria: Opportunità per il Settore Ferroviario

Il Forum Imprenditoriale Italia-Algeria, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Istituto del Commercio Estero, si è svolto a Roma, coinvolgendo oltre 250 aziende italiane e 140 algerine. Tra i partecipanti, il Gruppo FS era rappresentato da Irene Gionfriddo, Direttore Sviluppo Commerciale Estero di Italferr, e Ugo Dibennardo, Responsabile New Markets per FS Italiane.

Durante il forum, Irene Gionfriddo ha illustrato il contributo di Italferr in Algeria, evidenziando la sua assistenza tecnica fornita all’ANESRIF tra il 2008 e il 2019. La società ha gestito progetti, contratti e organizzato formazione per il personale algerino, sviluppando anche studi di fattibilità per l’elettrificazione ferroviaria e i collegamenti ad Alta Velocità.

In aggiunta, Italferr ha collaborato con la SNTF per la riforma del settore ferroviario e ha partecipato alla progettazione di un tratto della IV Rocade di Algeri. Tra il 2017 e il 2018, ha guidato un consorzio algerino per lo studio di fattibilità mirato alla riqualificazione di oltre 200 km della linea ferroviaria Trans-Magrebina, su mandato dell’Unione del Maghreb Arabo.