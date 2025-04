Forum Finanziario 2025: Tocci (Greenergy), ‘integrazione di tecnologia, processi e persone’

Oggi il Chief Happiness Officer (Cho) svolge un ruolo strategico nella trasformazione digitale delle aziende. Mariangela Tocci, CFO di Greenergy, ha sottolineato l’importanza di un approccio a 360° per integrare tecnologia, processi e persone nella trasformazione. Queste affermazioni sono state fatte durante la quinta edizione del Financial Forum, un evento chiave per l’innovazione finanziaria e per il ruolo strategico dei CFO nella guida e digitalizzazione, promosso da Comunicazione Italiana.