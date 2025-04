Forum Finanziario 2025: Borla (Novartis Farma), “Il CFO deve connettere dati e persone per guidare il cambiamento”

Il CFO gioca un ruolo cruciale nella trasformazione aziendale, unendo dati e persone per guidare cambiamenti organizzativi e culturali, facilitando l’incontro tra due generazioni. Queste sono le parole di Federica Borala, responsabile della reporting finanziario e ESG per il cluster Italia e Grecia di Novartis Farma. Ha parlato alla quinta edizione del Financial Forum, un evento chiave per l’innovazione finanziaria e l’importanza strategica dei CFO nella digitalizzazione, promosso da Comunicazione Italiana.