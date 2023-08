Forum di Assago sold out per Annalisa: “Mi sento scoppiare il cuore”

Inutile girarci intorno, questo è l’anno di Annalisa. Dopo l’enorme successo di Bellissima, questa settimana Mon Amour ha ottenuto il terzo disco di platino e Disco Paradise il secondo. Oggi però l’artista ha festeggiato un’altra bella notizia, il sold out del Forum di Assago. Il 4 novembre 2023 più di 12.000 persone insieme ad Annalisa canteranno i suoi pezzi. La Scarrone oggi ha ringraziato i fan che ci sono sempre stati ed ha ricordato com’è iniziata dal basso la sua carriera.

“Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque. I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici di Maria, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina. E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice. Mi sento il cuore scoppiare. Il Forum di Assago è ufficialmente sold out. E vi prometto che lo tireremo giù”.

“Per una hit non ci sono delle vere regole da seguire. Penso che il successo arrivi quando ti trovi a vibrare nelle stesse frequenze del mondo in quel momento esatto. – ha dichiarato Annalisa a luglio su Vanity Fair – A volte sei in ritardo, a volte in anticipo, nel caso di Bellissima e Mon Amour c’è stata sincronia”.

Cosa vibra con il nostro tempo? Anche il tornare alle radici musicali. Diciamo che dopo anni mi sono posta domande sulla mia cifra. Ho pensato alla mia passione per il pop internazionale, dai pezzi di Dua Lipa, Depeche Mode e The Weeknd. Poi anche all’amore per la musica italiana. Nel mio cuore ci sono le grandi voci italiane. Su Bellissima, Nada e Rettore. Su Mon Amour, Rettore, Carrà, Patty Pravo: un po’ Pazza Idea e un po’ Pensiero Stupendo”.