In archivio la prima giornata del Forum Comunicazione 2022, l’Employer branding day di Comunicazione Italiana in collaborazione con il main partner Indeed. Una mattinata di confronti e sessioni ‘Phygital talk’ in cui figure leader del mondo hr si sono confrontati sulle best practice relative al recruiting, all’attrazione di talenti, ma anche alla revisione in senso inclusivo del concetto di ufficio, in parte sotto la costrizione della pandemia, in parte per spinta intrinseca delle aziende impegnate nella promozione di un nuovo concept del lavoro.

L’evento, di cui Adnkronos è main media partner, si è svolto presso il Palazzo dell’Informazione di Adnkronos in Roma e diretta live streaming su comunicazioneitaliana.tv, per un’autentica esperienza ‘phygital’ dei contenuti. Hanno arricchito la mattinata di incontri due sessioni di tavoli tematici a porte chiuse e digitale, veri e propri incubatori di idee e momenti di scambio proficuo e relazionale tra c-level hr di aziende leader, grazie anche al contributo di Indeed.

Il Forum Comunicazione è proseguito con un pomeriggio di approfondimenti sulla comunicazione interna, con protagonista l’official partner Microsoft, impegnato nel fornire alle imprese soluzioni efficaci per la comunicazione in un contesto ibrido. Il pomeriggio si è concluso con delle sessioni ‘Innovation speech’ da parte dei partner dell’evento Compassion Italia Onlus, Ccelera e Reelevate. L’evento proseguirà domani con il Digital communication day, che concluderà il Forum della Comunicazione con ulteriori sessioni phygital talk, innovation speech e phygital interview sulla comunicazione esterna, la sostenibilità, la comunicazione istituzionale, la digital transformation. L’evento sarà fruibile in digitale su comunicazioneitaliana.tv.