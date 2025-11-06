15.1 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Salute

Forum a Osimo: affrontare la rabbia nei bambini e adolescenti

Da stranotizie
Forum a Osimo: affrontare la rabbia nei bambini e adolescenti

ANCONA – Come affrontare la rabbia e il disagio psicologico di bambini e adolescenti? Per rispondere a questa domanda, torna il forum “Zerosei. Educare per crescere insieme”, che ospita la psicologa clinica e forense Roberta Bruzzone. L’iniziativa, promossa dall’Ambito Territoriale Sociale 13, prevede due appuntamenti gratuiti per analizzare le cause del disagio giovanile e fornire strumenti utili a genitori, insegnanti ed educatori.

Durante l’evento si affrontano tematiche attuali. Frasi come “Mamma, ti odio!” possono generare confusione in famiglia. L’approccio di Bruzzone suggerisce di considerare anche i sentimenti più intensi come parte del processo di crescita e gestione delle emozioni. Il forum è sostenuto dall’ATS 13, che comprende diversi comuni, e dal Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 anni.

Il programma si articola in due giornate focalizzate sulle sfide educative legate alla rabbia.

Il primo incontro si terrà venerdì 14 novembre alle 20:45 presso il Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Il tema sarà “Alle radici del disagio psicologico in età evolutiva: i principali errori da evitare”.

Il secondo incontro avrà luogo sabato 15 novembre alle 9 presso il Cinema Arena Italia di Numana, con il titolo “Infanzia e adolescenza a rischio e le nuove sfide educative nell’epoca della rabbia”.

L’obiettivo del forum è favorire un dialogo autentico tra genitori e figli, offrendo spunti pratici per trasformare il “tempo della rabbia” in un “tempo di crescita”.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Arte Fiera 2026: Chalisée Naamani tra performance e scultura
Articolo successivo
Giovani vs Esperienza nel Calcio Dilettantistico in Piemonte
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.