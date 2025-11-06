Forum a Osimo: affrontare la rabbia nei bambini e adolescenti

ANCONA – Come affrontare la rabbia e il disagio psicologico di bambini e adolescenti? Per rispondere a questa domanda, torna il forum “Zerosei. Educare per crescere insieme”, che ospita la psicologa clinica e forense Roberta Bruzzone. L’iniziativa, promossa dall’Ambito Territoriale Sociale 13, prevede due appuntamenti gratuiti per analizzare le cause del disagio giovanile e fornire strumenti utili a genitori, insegnanti ed educatori.

Durante l’evento si affrontano tematiche attuali. Frasi come “Mamma, ti odio!” possono generare confusione in famiglia. L’approccio di Bruzzone suggerisce di considerare anche i sentimenti più intensi come parte del processo di crescita e gestione delle emozioni. Il forum è sostenuto dall’ATS 13, che comprende diversi comuni, e dal Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 anni.

Il programma si articola in due giornate focalizzate sulle sfide educative legate alla rabbia.

Il primo incontro si terrà venerdì 14 novembre alle 20:45 presso il Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Il tema sarà “Alle radici del disagio psicologico in età evolutiva: i principali errori da evitare”.

Il secondo incontro avrà luogo sabato 15 novembre alle 9 presso il Cinema Arena Italia di Numana, con il titolo “Infanzia e adolescenza a rischio e le nuove sfide educative nell’epoca della rabbia”.

L’obiettivo del forum è favorire un dialogo autentico tra genitori e figli, offrendo spunti pratici per trasformare il “tempo della rabbia” in un “tempo di crescita”.