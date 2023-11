Fortnite offline in occasione dell'aggiornamento, ecco quando torna online

Oggi, 3 novembre 2023, Fortnite vedrà un periodo di inattività seguito dall’aggiornamento alla versione v27.00. Questo intermezzo segna la conclusione del Capitolo 4 Stagione 4. Tuttavia, i giocatori non dovrebbero preoccuparsi, poiché presto saranno catapultati nella nuova avventura del Capitolo 4 Stagione 5, una stagione che promette un nostalgico ritorno ai vecchi tempi del blockbuster Epic Games. Come comunicato ufficialmente da Epic, l’inizio dell’inattività è iniziato alle 11 ora italiana. Seguendo la prassi, i server sono stati disattivati mezz’ora prima, alle 10:30. Al momento la situazione sta tornando alla normalità, anche se alcuni giocatori potrebbero dover aspettare qualche ora per tornare a competere. Essendo un passaggio significativo dalla Stagione 4 alla Stagione 5 del Capitolo 4, l’inattività potrebbe durare un po’ più del solito. In base alle esperienze passate, i server potrebbero rimanere inattivi per un totale di circa sei ore. Nel caso in cui Epic Games avesse bisogno di più tempo per perfezionare l’aggiornamento, il downtime potrebbe prolungarsi fino a otto ore o anche di più. Da notare, inoltre, che Epic Games ha reso noto che la dimensione del file di aggiornamento sarà maggiore del solito su alcune piattaforme. Tenendo conto di vari fattori, come la velocità di internet e l’ordine di aggiornamento delle piattaforme, alcuni utenti potrebbero dover aspettare più a lungo degli altri, non oltre il tardo pomeriggio di venerdì, in modo da permettere di giocare senza problemi per il weekend.