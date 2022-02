Epic Games ha rivelato la collaborazione con Sony PlayStation Studios per portare i personaggi della serie Uncharted in Fortnite. In occasione dell’arrivo di Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri e del film con Tom Holland nei cinema, Nathan Drake e Chloe Frazer saranno giocabili nel titolo Epic Games ciascuno in due versioni, una tratta dal videogioco per PlayStation e l’altra con le sembianze che hanno nell’edizione cinematografica. Per rivelarlo, Epic ha inviato ad alcuni creator un puzzle da risolvere con una mappa del tesoro, che opportunamente studiata rivelava una password per accedere al primo trailer della collaborazione.

Le skin dovrebbero essere lanciate entro una decina di giorni, a ridosso del film che sarà in sala dal 17 febbraio. Oltre ai nuovi costumi, nello shop di Fortnite saranno disponibili altri oggetti ispirati a Uncharted: un deltaplano che ricorda l’aereo di Sully, due nuovi picconi (uno tratto da Parashurama di L’eredità perduta) e un nuovo dorso decorativo. Inoltre faranno ritorno nel gioco le mappe dei tesori sepolti, mai così adatte.