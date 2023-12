Fortnite, arrivano i boss e la collaborazione con Lego

Il lancio del Capitolo 5 arriva in un periodo molto intenso per Fortnite: il gioco ha ricevuto un enorme impulso di popolarità con il rilascio di Fortnite OG a novembre

Fortnite sta per immergersi nel mondo sotterraneo con l’arrivo della nuova stagione chiamata “Underground”. A seguito dell’evento “The Big Bang” di sabato, che ha visto la distruzione dell’isola del Capitolo 4, il popolare gioco battle royale introdurrà una serie di novità. La nuova stagione, denominata Capitolo 5: Stagione 1, porterà con sé un’isola completamente rinnovata che include diverse nuove località come una ferrovia funzionante, ville lussuose e un’inedita area verde. In più, i giocatori troveranno anche ampie zone innevate. Una delle principali innovazioni di gameplay sarà la presenza di cinque boss sparsi per l’isola, tra cui un personaggio sorprendente: Peter Griffin. Sconfiggere questi boss consentirà ai giocatori di guadagnare un medaglione che offre il vantaggio di rigenerare gli scudi nel tempo, ma con un risvolto: chi possiede un medaglione sarà visibile sulla mappa agli altri giocatori.

Altre novità includono un SUV da guidare, uno scudo balistico che permette di sparare mentre ci si difende, la possibilità di muoversi mentre si curano o ripristinano gli scudi, e la capacità di modificare le armi in specifiche aree dell’isola. Inoltre, è stata introdotta una nuova categoria di cosmetici in-game: ora si potranno personalizzare non solo i personaggi e le armi, ma anche i veicoli, scegliendo tra vari corpi, adesivi e ruote. Per i possessori del pass battaglia di questa stagione, ci sarà la possibilità di sbloccare tutti i nuovi boss, una nuova versione di Jones e, più avanti nella stagione, Solid Snake.

Sabato, Epic ha annunciato un’esperienza di gioco in arrivo chiamata Lego Fortnite, parte di una partnership in corso, descritta come un gioco di “sopravvivenza e crafting” che verrà lanciato all’interno di Fortnite il 7 dicembre. La collaborazione si estende anche alle skin del gioco, con la maggior parte delle skin esistenti – oltre 1.200 secondo Epic – che includeranno un’opzione in stile Lego. Il lancio del Capitolo 5 arriva in un periodo molto intenso per Fortnite. Il gioco ha ricevuto un enorme impulso di popolarità con il rilascio di Fortnite OG a novembre, che ha riportato l’isola originale e molte delle location, oggetti e personaggi preferiti dai fan. Secondo Epic, questo ha portato al giorno più grande nella storia del gioco, con oltre 44 milioni di giocatori il 4 novembre. Tutto ciò è culminato con l’evento live “The Big Bang” di sabato, che non solo ha visto la distruzione dell’isola del Capitolo 4, ma ha anche presentato un concerto virtuale di Eminem.